El Circuito Divina Seguros de Carreras del Ayuntamiento comienza este domingo con dorsales agotados por primera vez en su historia; la delegada de Deportes, María Tena, destaca que se trata del “mejor circuito de carreras del país"

El Circuito Divina Seguros de Carreras del Ayuntamiento de Sevilla arranca el próximo domingo 15 de marzo con la primera de las cinco pruebas que lo componen, la Carrera Triana – Los Remedios “Torre Sevilla”, y lo hace con dorsales agotados por primera vez para todas las pruebas de adultos.

Tanto las inscripciones disponibles para el Circuito en las distancias de 10 y 5 kilómetros, como las que salen específicamente para esta primera carrera para ambas distancias, y que suman en total 7.500 dorsales, se han agotado por primera vez en la historia del Circuito. Además, más de 2.700 niños se han apuntado también para el Circuito Escolar.

Con estas cifras, María Tena, delegada de Deportes del Ayuntamiento, ha resaltado “el éxito de participación de esta nueva edición del Circuito Divina Seguros de Carreras del Ayuntamiento; es la primera vez en la historia de este Circuito que cerramos inscripciones a todas las opciones posibles de inscripción, tanto al Circuito completo como a una carrera individual, y en las dos distancias posibles de 10 y 5 kilómetros, por lo que quiero agradecer la confianza que todos los corredores han puesto en nosotros para disfrutar de su deporte favorito”.

Tena ha hecho estas declaraciones durante la presentación del Circuito Divina Seguros de Carreras 2026, que ha tenido lugar esta mañana en Abades Triana, durante la que también ha destacado que “contamos con el mejor circuito de carreras del país, y junto al Medio Maratón y al Maratón, sitúan a Sevilla como gran capital del running del sur de Europa”.

Sevilla, una ciudad de atletismo

Por su parte, Adrián Martínez, director Comercial y Marketing de Divina Seguros, ha recordado el compromiso de Divina Seguros con el patrocinio deportivo, la vida sana y el deporte. “Apoyamos el Circuito Divina Seguros de Carreras Populares de Sevilla porque creemos firmemente en el atletismo popular como vía de vida saludable y estilo de vida activo. Además, apostamos por este tipo de pruebas que combinan ambas distancias porque potencian que cualquier persona, independientemente de su nivel, pueda participar y compartir los valores del deporte”, ha manifestado.

El Circuito Divina Seguros de Carreras del Ayuntamiento arranca este próximo domingo con la carrera Triana – Los Remedios “Torre Sevilla” y continuará el 12 de abril con una prueba nueva en esta edición, la Carrera Cerro – Amate. A continuación tendrá lugar una cita clásica en el Circuito, la Carrera Parque de María Luisa “Coca-Cola”. En esta edición volverán a celebrarse dos pruebas tras el parón veraniego, la primera será la Carrera Nervión San Pablo “El Corte Inglés”, el 4 de octubre, y por último, el 19 de octubre, se disputará la Carrera Casco Antiguo “CaixaBank” que volverá a poner el cierre al Circuito.

Durante la presentación, María Tena ha señalado también la alta tasa de participación femenina que en esta edición alcanza casi el 30% del total de inscritos en las categorías de adultos, en concreto, el 29,1% de los participantes, lo que supone más de 2.000 mujeres.

Entrega de dorsales en Torre Sevilla

La entrega de dorsales y bolsa del corredor ha comenzado este jueves en el Centro Comercial Torre Sevilla y estará abierta jueves y viernes de 11 a 20 horas de forma ininterrumpida, y el sábado de 9 a 16 horas.

El Circuito Divina Seguros de Carreras del Ayuntamiento mantiene su alto nivel de servicios al corredor, entre los que se encuentra la posibilidad de que todos los participantes se puedan descargar, de forma totalmente gratuita gracias a Divina Seguros, un reportaje fotográfico de su participación en la página web https://www.canofotosports.com/es.

Además, en todas las carreras se habilitará servicio de guardarropa, avituallamiento en el km 5 y en meta, cronometraje a través de dorsal-chip, corredores guía para las marcas sub 40, 45, 50, 55, 60 min., app con resultados en tiempo real, retransmisión por streaming, servicio médico, fisioterapia, podología, descarga de diploma e historial del atleta.

El Circuito Divina Seguros de Carreras está organizado por el Ayuntamiento de Sevilla a través del IMD y cuenta con el patrocinio principal de Divina Seguros como title sponsor, y el patrocinio de Torre Sevilla, Coca-Coca, El Corte Inglés, CaixaBank, Cruzcampo, García Millán, Teknoservice, Fundación Abades, Club Metropolitan, Instituto Español, Hospitales Viamed, Matundy Frutería on line, Manzanas Castang y Plátano de Canarias.