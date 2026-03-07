Sevilla y Nueva York estrechan lazos para potenciar sus maratones a nivel mundial

Jose Luis Sainz llega a un acuerdo para propulsar la Maratón de Sevilla junto al New York Road Runners

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha dado un paso decisivo en la estrategia de internacionalización de la capital hispalense mediante un encuentro institucional de alto nivel. Sanz ha mantenido una productiva reunión de trabajo con el New York Road Runners (NYRR), el prestigioso club de atletismo responsable de la organización de la emblemática Maratón de Nueva York, una entidad cuya trayectoria de excelencia se remonta a su fundación en el año 1958.

Alianza estratégica entre grandes capitales del deporte

En el marco de esta visita, el regidor sevillano ha estrechado lazos con dos de las figuras más influyentes del panorama atlético mundial. Por un lado, Sanz ha vuelto a coincidir con George Hirsch, fundador de la maratón neoyorquina, a quien ya tuvo el honor de conocer personalmente durante la celebración de la última edición de la Zurich Maratón de Sevilla el pasado mes de febrero. Por otro lado, la reunión contó con la participación de Ted Metellus, actual director de la Maratón TCS NYC.

La sintonía entre ambas organizaciones ha quedado patente al destacar la excelente relación que une a las pruebas de Sevilla y Nueva York. Este clima de entendimiento ha culminado en un compromiso firme para establecer nuevas vías de colaboración que beneficien de forma directa a los deportistas. Entre las iniciativas planteadas, destaca la creación de un tratamiento especial y beneficios exclusivos para los corredores procedentes de Nueva York que decidan competir en Sevilla, y viceversa. Asimismo, se explorarán ventajas específicas para aquellos atletas que asuman el reto de completar ambas pruebas deportivas.

Un motor económico y un futuro de récords

Más allá de lo deportivo, el alcalde Sanz ha querido poner en valor el músculo financiero que este evento supone para la ciudad. Ha recordado que la reciente edición de la Zurich Maratón de Sevilla generó un impacto económico directo e indirecto superior a los 35 millones de euros. Este éxito financiero vino acompañado de un hito histórico en la participación, alcanzando un récord absoluto de 17.000 que inundaron las calles sevillanas.

Con la mirada puesta en el medio plazo, el primer edil ha manifestado su total confianza en que esta tendencia de crecimiento no ha tocado techo. Sanz ha asegurado que en la edición 2027 la ciudad volverá a batir récords, subrayando que el equipo de gobierno seguirá trabajando incansablemente para consolidar la Maratón de Sevilla como el gran referente internacional que es hoy en día.