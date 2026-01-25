Medio Maratón de Sevilla 2026: una fiesta de participación y récords, con sorpresa incluida

Zeineba Yimer batió el récord de la prueba en categoría femenina al cerrar los poco más de 21 kilómetros con un tiempo de 1 hora, 6 minutos y 33 segundos

Fantástica la mañana de atletismo que se ha vivido en Sevilla con la celebración del Medio Maratón 2026, prueba que ha servido para coronar al francés Emmanuel Roudolff, de 30 años, dando la sorpresa en categoría masculina, y a la etíope Zeineba Yimer Worku, de 27, en la femenina. Además, miles y miles de corredores populares han completado una prueba en la que el tiempo ha respetado finalmente.

En una 31ª edición de récord al haberse inscrito hasta 22.000 corredores, el poderoso francés Emmanuel Roudolff se ha impuesto con un tiempo de 1h:00.24. Si bien no fue capaz de batir el récord de la prueba (en poder de Kimaru con un tiempo de 59 minutos y 2 segundos), sí que fue capaz de hacer plusmarca personal, ya que su mejor tiempo hasta la fecha databa de Valencia en 2024, cuando hizo 1h:01.34.

Roberto Alaiz, el mejor español del Medio Maratón

Además de correr más rápido que nunca antes en la distancia, fue capaz de dejar atrás en el último kilómetro a los dos kenianos. Primero superó a Jonathan Kipkoech, y ya en la recta de meta hizo lo propio con Owen Korir, quien acabó completando la prueba a solo un segundo del galo.

Siguiendo con el espectáculo que dio el francés, lo cierto es que esta ya conocía el asfalto de la capital de Andalucía, puesto que en 2025 participó en el Zurich Maratón de Sevilla para finalizar con un tiempo de 2h:07.41, el cual le sirvió para terminar en 16º lugar. El mejor español fue Roberto Alaiz, que acabó noveno con un tiempo de 1h:03:55.

El récord de Zeineba Yimer en la prueba femenina

Si hubo emoción hasta el final en la competición masculina, en mujeres acabamos viviendo un auténtico monólogo de Zeineba Yimer Worku, que alcanzó el arco de meta de la Glorieta de Buenos Aires con un tiempo de 1h:06.33, batiendo el récord de la prueba, ya que la mejor marca hasta la fecha correspondía a Rebecca Chelangat, quien completó el recorrido en 2025 parando el crono con on 1h:07.18.

Por detrás de la ganadora apareció la keniana Winnie Jepkosgei (1h:07.45), y ya en tercer lugar la etíope Aminet Ahmed Abde (1h:09.11). La italiana Elisa Palmero concluyó cuarta (1h:09.35) y Marta Galimany fue la primera española al cerrar la carrera en quinta posición (1h:09.57). Por último, en categoría de silla de ruedas Guzmán Martín Jiménez se hizo con la victoria con un tiempo de 1h:20.16.