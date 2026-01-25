Emmanuel Roudolff y Zeineba Yimer, ganadores de la Media Maratón de Sevilla 2026

El francés y la etíope se han llevado la media maratón en una velada muy emotiva, guardando un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido a la 31ª edición del Medio Maratón de Sevilla, que se ha celebrado este domingo por las calles de la ciudad, una prueba organizada por el Club de Atletismo San Pablo y con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, que ha batido su récord histórico de participación con 20.000 corredores, 3.000 más que en 2025 y casi el doble que hace tan solo cinco años. La prueba ha vivido un momento muy emotivo con el multitudinario minuto de silencio que se ha guardado en la salida de la prueba en memoria de los fallecidos por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida.

El alcalde de Sevilla ha hecho entrega de la medalla a los vencedores de esta prueba de 21.097 metros, un trofeo cuyo diseño está inspirado este edición en el Arco de la Macarena y que ha reconocido a Emmanuel Roudolff como campeón masculino con una marca de 1:00:24 y a Zeineba Yimer, que con 1:06:33 de tiempo ha batido el récord femenino de la prueba. Ambos imponiéndose a los más de 30 corredores de élite participantes.

El medio maratón de Sevilla se ha convertido en una prueba de referencia gracias al escaso desnivel de la prueba, el más llano de Europa, con tan sólo cinco metros de desnivel, y a la poca altitud de Sevilla sobre el nivel del mar, que hacen que su trazado sevillano sea muy atractivo para buscar grandes marcas.

Junto al récord de participantes, con 20.000 corredores, también se ha batido el récord de participación de mujeres, con más de 6.000, el 32% del total, y 4.822 son sevillanos. Para facilitar la movilidad de los participantes y voluntarios, Tussam ha puesto, desde el inicio del servicio hasta las 15 horas, autobús gratis para todos ellos.

Además, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de Lipasam, ha puesto en funcionamiento un dispositivo especial de limpieza formado por 24 trabajadores y 15 vehículos para mantener en perfecto estado los 21 kilómetros de viales por los que han discurrido miles de personas entre atletas y público.