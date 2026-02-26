Sevilla se convierte en sede mundial del trial con el FIM X-Trial de las Naciones 2026

El Pabellón de San Pablo acogerá el próximo 14 de marzo esta espectacular competición internacional, donde España defenderá el título con un equipo de leyenda liderado por Toni Bou y Gabriel Marcelli.

Foto de presentación del FIM X-Trial de las naciones en el Palacio los Marqueses de la AlgabaAyuntamiento de Sevilla

El Palacio de los Marqueses de la Algaba ha sido el escenario elegido esta mañana para la presentación oficial del FIM X-Trial de las Naciones Sevilla 2026. La cita, que se celebrará el próximo 14 de marzo en el Pabellón de San Pablo, situará a la capital hispalense como el epicentro mundial del motociclismo indoor, reuniendo a las selecciones nacionales más potentes del circuito

Un cartel de élite internacional

La competición contará con la participación de combinados nacionales de primer nivel, destacando la presencia confirmada de España, Italia, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos.

España, actual referente indiscutible de la disciplina, defenderá su hegemonía con un equipo de gala encabezado por el 38 veces campeón del mundo, Toni Bou, quien formará pareja con Gabriel Marcelli, actual número dos del ranking mundial y uno de los pilotos con mayor proyección del campeonato.

El Palacio de los Marqueses de La Algaba ha acogido esta mañana la presentación de este evento, durante la cual la delegada de Deportes del Ayuntamiento, María Tena, ha afirmado que ''para Sevilla es un orgullo acoger una competición de este nivel internacional que sitúa a nuestra ciudad como referente en la organización de grandes eventos deportivos y que, además, permitirá acercar el motociclismo a todos los aficionados sevillanos''.

Junto a Tena, han participado en la presentación Ricardo Villena, Gerente del IMD; Mariola Rus, directora general de Sistemas y Valores del Deporte de la Junta de Andalucía; Gorka Lerchundi Rebollo, director general de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía; Rodrigo Castro, CEO del X-Trial; Juan Álvarez, presidente de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Motociclismo; y Gabriel Marcelli, piloto que representará a España en el campeonato y actual número dos del ranking mundial.

