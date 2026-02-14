María Tena: "Creo que no somos conscientes de que el Maratón de Sevilla es el tercer motor económico de la ciudad, después de la Semana Santa y la Feria"

La delegada de deporte del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, atiende a ESTADIO Deportivo en la casa de todos los sevillanos durante la previa del Maratón de Sevilla 2026, una de las citas deportivas más importantes para la capital hispalense

Sevilla se prepara este fin de semana para acoger el domingo 15 de febero una nueva edición del Maratón de Sevilla 2026, con salida oficial a las 08:30 horas. La capital andaluza acoge una de las grandes citas del calendario europeo de maratón, destacando la prueba hispalense por su circuito plano y por ser escenario habitual de grandes marcas internacionales. De hecho, el de Sevilla es el maratón más llano y rápido de toda Europa, lo que le ha servido para consolidarse a nivel europeo. Un recorrido de 42.195 metros atravesará puntos emblemáticos como el Paseo de las Delicias, la Plaza de España o la zona de la Cartuja, donde la meta estará situada en el entorno del Estadio de La Cartuja.

Una edición, la de este 2026, de récord, con 17.000 corredores inscritos; 3.000 más que en la edición de 2025. Una prueba en la que participarán más de 200 atletas de élite, certificando un año más la relevancia de esta Maratón de Sevilla. Sobre todo esto hablamos en ESTADIO Deportivo con la concejala del Ayuntamiento de Sevilla María Tena Aguilar, delegada de deporte.

- Sevilla espera este domingo una de las pruebas deportivas más importantes de la ciudad, el Maratón de Sevilla 2026.

- Pues sí, efectivamente. Es una de las pruebas más importantes que tenemos aquí en la ciudad, si no la más importante. También tiene ya mucha relevancia a nivel internacional.

- Además hablamos de una edición récord, con 17.000 corredores inscritos.

- Exactamente. Este años hemos subido, con respecto al año pasado, en 3.000 corredores. Como bien has dicho, tenemos 17.000 personas que se han inscrito para correr este año por nuestra ciudad.

- No sé si me bailan un poco los números, pero hablamos de unos 16.500 corredores populares y más de 200 de élite.

- Sí, así es. Tenemos mas de 200 corredores de élite, pues el Maratón de Sevilla ofrece un recorrido que es cada vez más atractivo para este tipo de atletas. Vienen a Sevilla por sus características, pues pueden batir sus propias marcas con vistas a otras carreras internacionales.

- Buena prueba de la importancia de este maratón es que el Ayuntamiento de Sevilla había abierto la iniciativa a los corredores de guardarle el dorsal para 2027 si tenían problemas con las conexiones ferroviarias tras el accidente de Adamuz o a la hora de encontrar una forma alternativa de desplazarse hasta Sevilla y, sin embargo, no han sido muchos los que se han acogido a esa iniciativa.

- Todavía los datos definitivos no los tenemos, pero, efectivamente, habían surgido ciertas dudas por la situación, ante la imposibilidad de que pudieran coger un tren a última hora, y pensamos que era necesario. Lo último que queremos es que pierdan ese dorsal, por los que les hemos dado la posibilidad de que se pase para la edición del año que viene. Ya lo hicimos también en la media maratón y, al final, la afluencia de los corredores fue igual que en otras ediciones. Esperamos que pase lo mismo en este caso.

- La de Sevilla es la maratón más llana y rápida de Europa, pero este año, entre las principales novedades, incluso va a ser con un desnivel positivo aún menor.

- Pues sí, porque hemos eliminado del recorrido el paso por los subterráneos de la calle Arjona. Con lo cual, si ya era llano, que tenía menos de diez metros de desnivel, este año hemos conseguido que sea más llano aún. Otro motivo más para que los grandes corredores puedan batir sus mangas.

- Y entre las novedades, también está la mejora en el servicio de avituallamiento, el guardarropa, la postmeta y varias iniciativas sociales.

- Sí, tenemos varias iniciativas. Una de ellas, que me parece interesante comentarla, es la referente al hecho de que los corredores, a medida que van corriendo, van deshaciéndose de ropa que al inicio necesitan de abrigo. Y bueno, tenemos un equipo de voluntarios que van recogiendo esa ropa para donarla a fines benéficos.

- También hay otra iniciativa de plantación de árboles. ¿En qué consiste?

- Sí, eso es. Vamos a plantar un árbol por cada 500 corredores que lleguen a la meta. Tenemos que tener el gesto ese con los árboles de nuestra ciudad.

- Nos hemos centrado en lo deportivo, pero el maratón también tiene una vertiente económica y turística muy importante, teniendo un gran impacto para la ciudad.

- Importantísimo. Creo que no somos conscientes de que es el tercer motor económico de la ciudad, después de la Semana Santa y la feria, teniendo en cuenta que es en un solo día. Tenemos números que dicen que cada corredor viene con 3-4 personas que se quedan en la ciudad una media de 3’8 días. Entonces, eso para el pequeño comercio y para nuestros bares y para nuestros restaurantes tiene un gran retorno económico. El año pasado estuvo en torno a los 34’2 millones de euros y este año esperamos llegar a los 40. Quiero que el sevillano sea consciente de la importancia que tiene para nuestra ciudad.

- Es importante, quizá, lanzar también un llamamiento al sevillano, ¿no? Para que apoye y para que este domingo se lance a las calles de Sevilla a seguir el maratón.

- Por supuesto, de todas formas el sevillano es otro gran aliciente para los corredores, pues tenemos a más de 200.000 sevillanos por las calles ese día aplaudiendo. Este año, además, parece que por fin nos va a acompañar el tiempo después de varios días sin sol; por fin el domingo va a salir. Por tanto, animo a los sevillanos a que hagan lo que saben hacer tan bien, que es animar y aplaudir al paso de los corredores.