María Tena resalta el crecimiento deportivo bajo el mandato de José Luis Sanz: "Este alcalde ha conseguido en dos años lo que el anterior gobierno no hizo en ocho"

La recién nombrada Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla ha atendido en exclusiva a ESTADIO Deportiva para poder analizar el pasado año del IMD, con los proyectos de reforma de los estadios del Sevilla FC y del Real Betis en el horizonte

Sevilla es una ciudad en crecimiento, y son muchos los argumentos que así lo muestran. El atractivo de esta ciudad radica en muchos factores, siendo uno de ellos el deportivo. Varios son los espacios que sirven para la práctica deportiva común y que, en una época de necesidades para crear hábitos de actividad, se antojan fundamentales. Desde el Ayuntamiento, se trabaja para la organización y creación de eventos para una ciudad que reclama la aparición de importantes espacios para poder hacer y disfrutar de la actividad física.

En ESTADIO Deportivo, hemos tenido el placer de poder recibir en exclusiva a María Tena, delegada de deportes del Ayuntamiento de Sevilla. En su primera entrevista, esta segunda parte ofrece su visión sobre el pasado año del IMD y las reformas de los estadios del Sevilla FC y del Real Betis.

- ¿Cómo analiza el crecimiento en el aspecto deportivo?

- Hemos aumentado el presupuesto destinado a todo lo que son mejoras e inversiones en instalaciones deportivas. Seguimos mirando por el deporte base, en hacer inversiones en esas instalaciones necesarias para que siga creciendo. Y hemos aumentado el presupuesto más de un 27%. En solo dos años, hemos arreglado ya 48 céspedes en distintas instalaciones de la ciudad. Este alcalde ha conseguido en dos años lo que el anterior Gobierno no hizo en ocho. En estos dos años, ya hemos superado lo que el otro Gobierno hizo en los ocho años que estuvo.

- El calendario del IMD no para, celebrándose en estas fechas la primera Carrera de Navidad.

- Tuvimos una carrera el día 21, precisamente. Hemos querido que sea una carrera solidaria, la carrera de la Navidad, y con fines benéficos. Estábamos un poco preocupados por cómo estaba el día, que amaneció con lluvia y con frío. Eran tres kilómetros, tampoco lo queríamos llamar carrera, para que se apuntasen familias. Salió muy bien, hubo una participación estupenda y se ha conseguido una buena recaudación. Es para una asociación de sordociegos, y acabamos muy contentos. No sabemos el importe total, porque todavía siguen entrando cantidades, pero salió muy bien. Queremos que esta sea la primera y vamos a seguir haciéndola. Con el tiempo como estaba, si el día hubiera estado bonito, en el Parque de María Luisa, en esa Plaza América… Fue una gran fiesta de la familia y de la solidaridad sobre todo, que es muy importante.

- ¿Cómo valora el pasado año?

- Hemos puesto en marcha bastantes proyectos. Desde el Ayuntamiento, le damos mucha importancia al deporte base, al deporte en los barrios, a las instalaciones que le lleguen a todos los sevillanos… Esas instalaciones son las que para nosotros son prioritarias. Los deportes de élite, por supuesto, pero cuidar el deporte base, que es muy importante para niños, para personas con necesidades, y eso lo estoy descubriendo, en este primer mes. Ha sido lo que más me ha asombrado, la labor tan importante que se hace y que es desconocida para muchas personas. En los barrios más remotos y más recónditos, allí se hace una labor increíble a través del deporte.

- En una época digital, es importante poder brindar una oportunidad física a esos jóvenes, ¿no?

- Estamos invirtiendo en esas instalaciones y en esos pequeños clubes. Estamos subvencionando y hemos abierto nuevas líneas de subvención para deportes más minoritarios, para Olimpiadas, y todo para dar un apoyo precisamente a eso, a niños. Que no sea solamente la era que estamos, digital, que todo es el móvil, la tablet en casa. Uno se da cuenta que hay un mundo ahí donde hay muchos niños que, además, se les ha dado un motivo para salir a la calle y para incluso entusiasmarse y ver un futuro a través del deporte. Sea como monitor, sea como árbitro, he conocido casos, y ahí estamos apoyando, por supuesto que sí.

- Récord en la Maratón, récord en la media maratón… Año increíble, ¿no?

- De récord. Este año se superó el año anterior, y este que entra vamos a seguir en ello. No nos olvidamos ni mucho menos de los grandes eventos, que además Sevilla se ha convertido en un referente para la Maratón. Viene gente del mundo, de Europa, se llena la ciudad de deportistas que vienen a los grandes acontecimientos que Sevilla está haciendo también.

- ¿Qué ganancias se estiman por parte del Ayuntamiento?

- Este acontecimiento mueve a nivel de hoteles, de restauración, la cultura también; ya que van visitar nuestros monumentos dinamizando la economía de la ciudad. La marca Sevilla vuelve a aparecer en el mundo, tanto a nivel deportivo como de cualquier otro tipo de público que acude a la ciudad.

- El Real Betis ya está acometiendo sus obras del Estadio y el Sevilla FC trabaja en su proyecto de reforma. Desde el Ayuntamiento, ¿cómo analizan varias reformas?

- Los datos, como son entidades privadas, los lleva cada club. Pero por parte del Ayuntamiento, muy positivamente. Todo lo que sea mejorar unas instalaciones deportivas, agrandándolas o mejorándolas… Ya son grandes clubes, pues los va a engrandecer todavía más.´

- El Real Betis va a tener que alargar una temporada más su estancia en La Cartuja, ¿se tenía previsto?

- Según los plazos que vayan teniendo, desde luego. Como están cómodos ahora mismo, están bien, tienen muy bien resueltos ahora mismo los partidos estando allí en el estadio. Entendemos y sabemos que estarán con toda la intención de terminar su estadio cuanto antes, pero mientras tanto, ahí tendrán el estadio de La Cartuja para lo que necesiten y el tiempo que lo necesiten.

- ¿Cómo se está trabajando con el Sevilla FC para esas obras?

- Ellos llevan sus plazos y llevan sus tiempos. Como te digo, son datos que los manejan ellos mejor que nosotros. Como Ayuntamiento, simplemente respaldando en todo momento y estando dispuestos a cubrir las necesidades que por nuestra parte podamos cubrir.