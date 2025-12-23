La situación límite de Idumbo confirma la operación brillante del Sevilla con su traspaso millonario

Antonio Cordón sorprendió al traspasarlo por diez millones en verano y ahora el extremo atraviesa por una tesitura compleja al pasarle en el Monaco lo mismo que en el Sevilla

Pese a la necesidad imperiosa de vender y con estrictas limitaciones para fichar, Antonio Cordón firmó operaciones destacadas el pasado verano tanto en el apartado de salidas como en el de entradas, en el que reformó la plantilla con solo 250.000 euros, los invertidos en la cesión de Batista Mendy.

Entre ellas, sin duda, sobresale el traspaso de Stanis Idumbo al Mónaco por una cantidad muy por encima de su valor de mercado, por entonces cifrado en 2,5 kilos, pues el montante de la operación alcanzó los 10 millones de euros más dos en variables y un porcentaje de una futura plusvalía.

Una cantidad que asombró en Nervión y al sevillismo porque, aunque a sus 20 años había dejado detalles de su potencial, no llegó a consolidarse en el primer equipo, por lo que difícilmente se esperaba un ingreso de tal cuantía, que lógicamente generó una considerable plusvalía, pues aterrizó en enero de 2024 por 400.00 euros de la mano de Víctor Orta para el filial.

Situación límite de Idumbo en el Monaco

Ahora, cerca de cuatro meses después de la firma, el mérito de la operación ha crecido más si cabe tanto en cuanto a Idumbo le está pasando en el equipo monegasco lo mismo que en el Sevilla, pues no termina de ganarse un lugar en el once y su presencia ha ido decreciendo con el paso de los partidos, hasta el extremo de acabar prácticamente sumido en el ostracismo.

No en vano, en el último mes y medio solo ha acumulado 46 minutos repartidos en dos partidos en el global de las competiciones acumulando un pobre total de 238 minutos distribuidos en nueve encuentros con un saldo de una asistencia y ninguna titularidad, ni siquiera en el torneo copero.

El cambio de técnico le perjudicó y no entra en rotaciones

Internacional con Bélgica sub 21, Idumbo, que aterrizó con problemas físicos, comenzó su andadura sobre el césped con el cartel de revulsivo, entrando en todos los partidos en los últimos 20 minutos a la espera de demostrar para dar el salto a la titularidad. Un paso al frente que no se produjo, pero sí una involución cuando la entidad del Principado destituyó a Adi Hütter a principios de octubre para firmar a Sébastien Pocognoli, que desde su llegada no ha contado prácticamente nada con el extremo.

Tanto es así que solo le brindó minutos en su estreno en el banquillo y en tres partidos más, pero nunca de inicio, y a día de hoy desempeña un rol muy secundario, como quedó en evidencia en el último partido del año, en la Coupe de France contra el Auxerre, con solo 25 minutos, por lo que tampoco entra en las rotaciones.

Mantiene su valor de mercado tras duplicarlo en octubre

Cabe apuntar que, debido a la cantidad pagada por el Monaco, su valor de mercado se duplicó en octubre, hasta los cinco millones, lo que es beneficioso para el Sevilla, mientras que en una nueva revisión recientemente por parte de Transfermarkt su tasación ha permanecido en dicha cifra.