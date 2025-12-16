Fecha oficial para el fin de las obras del Nuevo Benito Villamarín y el coste total para el Betis

El Betis ha informado en la Junta de Accionistas que las obras terminarán en mayo de 2028, a la par que ha detallado la inversión que supondrá y cómo se financiará

El Nuevo Benito Villamarín se erigía en unos de los asuntos que más expectación despertaba de cara a esta Junta General de Accionistas del Betis ante la posibilidad de que el Consejo de Administración informara de manera detallada sobre los plazos de las obras y el coste que supondrá para la entidad heliopolitana.

Y lo cierto es que el club ha respondido a las expectativas al proporcionar información pormenorizada al respecto, hasta el punto de estimar de una fecha muy concreta para el fin de las obras. De ese modo, ha confirmado que el regreso a Heliópolis no se producirá hasta la temporada 28/29, por lo que le quedan dos temporadas y media en La Cartuja como local.

Fecha oficial para el fin de las obras del Nuevo Benito Villamarín

Así, Ángel Haro expuso el cronograma del Nuevo Benito Villamarín, en el que consta que hasta febrero de 2026 se extenderá el proceso colaborativo de constructoras finalistas y la firma del contrato, que sería el 27 de febrero. Acto seguido, en julio de 2026, se llevaría a cabo el primer contrato de excavación y cimentación del estadio. Por último, la entidad de La Palmera ha transmitido que el fin de obra está fechado para el 2 de mayo de 2028, por lo que en la temporada 28/29 el equipo volverá al barrio de Heliópolis para estrenar su flamante templo.

Además, el Betis ha revelado que el coste total del proyecto han escalado hasta más de 260 millones de euros, de los cuales 163 corresponden a los costes de costes de construcción y 23 millones a costes de equipamiento, por lo que la inversión en el desarrollo del estadio se eleva a 202 millones de euros.

Ángel Haro especificó como se financiará la nueva casa del Betis

El presidente explicó las fuentes de financiación para afrontar tal gasto para levantar el nuevo estadio. "Se están usando los fondos CVC para los procesos iniciales y, a día de hoy, tenemos muy avanzada la financiación para hacer el estadio. Lo fácil sería haberlo cerrado hace unos meses, pero hemos querido hacerlo trabajando codo con codo con las constructoras. Ya lo hicimos con Gol Sur y fue todo un éxito", apuntó el mandatario, que ofreció más detalles sobre el proyecto.

"El estadio se trata de una transformación estructural del modelo del club. Estos elementos convertirán al estadio en un espacio único para los béticos, haciendo que los días de partidos sean más largos y bonitos", apuntó Haro, que sacó pecho: "Se trata de un gran proyecto que sirve para elevar el patrimonio del club. Son muchos los clubes que han dado un paso adelante y no son muchos los que lo han podido hacer en su casa. En el caso del Betis, lo podrá hacer en Heliópolis".