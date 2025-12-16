Junta General de Accionistas del Real Betis 2025 en directo: protagonistas, Nuevo Benito Villamarín, puntos del orden del día, cuentas, votaciones, reacciones...
El Betis presentará un notable superávit en sus cuentas
Por tercer año consecutivo, el Consejo de Administración del Betis cerró el curso pasado con un balance favorable en las cuentas, por lo que, nuevamente, se presentará un superávit que refleja el control económico de la entidad. El saldo positivo a 30 de junio de 2025 fue de 4,6 millones de euros, muy superior al de los ejercicios anteriores, que se cerraron concluyeron con 170.674 euros en 2023 y 321.893 euros en 2024.
El Nuevo Benito Villamarín, tema vital de la Junta
El Estadio de La Cartuja es la casa de los béticos de forma provisional, a la espera de que se concluyan las obras del Nuevo Benito Villamarín. Durante el transcurso de esta Junta de Accionistas, se esperan noticias sobre el estado de la misma, aunque ya el presidente adelantó que ya se estiman que vayan a durar las obras tres temporadas. Será importante conocer novedades de unas obras que ilusionan al beticismo.
Los puntos del orden del día a tratar en la Junta General
Estos son los puntos que se tratarán, donde se incluye la ratificación de Joaquín Sánchez como nuevo consejero de la entidad:
1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria; así como el Informe de Gestión y el Estado de Información no Financiera de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 30 de junio de 2025.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025.
4. Ratificación del nombramiento por cooptación del Consejero D. Joaquín Sánchez Rodríguez.
5. Reelección de Consejeros.
6. Nombramiento de auditor de cuentas para la verificación de las Cuentas Anuales de la Sociedad para los ejercicios sociales que se cierren a 30 de junio de 2026, 2027 y 2028.
7. Autorización para el gravamen, la adquisición o la enajenación de activos esenciales a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.
¡Muy buenas tardes a todos! Comienza el directo de lo que será la Junta General de Accionistas del Real Betis Balompié en este año 2025, que se celebra en un año donde se han llegado a conseguir grandes hitos en la entidad, quedando en la memoria la primera final europea de la historia. En esta ocasión, la situación del Nuevo Benito Villamarín se ha convertido, sin lugar a duda, en el tema central de la Junta.
El Real Betis Balompié, en la tarde de este martes, se enfrenta a una Junta General de Accionistas importante con varios temas de la entidad a tratar. Tras el empate frente al Rayo Vallecano, que ha dejado al equipo de Pellegrini a cinco puntos del quinto puesto en LaLiga, la entidad afronta una semana importante para intentar cerrar el año de la mejor manera posible. El primer envite será este próximo jueves en La Condomina, con la misión de eliminar al Real Murcia. El segundo, en La Cartuja y frente al Getafe CF, será el final de un año mágico para la entidad, que ha conseguido llegar a la primera final europea de su historia.
La cita de este lunes, a las 17:00 de la tarde en el Hotel Renacimiento de la Isla de La Cartuja, será la oportunidad para poder hacer balance de un año que, en lo deportivo para el primer equipo, ha sido positivo. A pesar de ello, también existen ciertas cuestiones algo más comprometidas que han marcado la temporada de la entidad, con el fin de las secciones de baloncesto y de fútbol sala. También hay que sumar el descenso del primer equipo femenino, con el penúltimo puesto de la clasificación.
En la Junta General, habrá una imagen que llamará mucho la atención, como es la aparición de Joaquín Sánchez como nuevo consejero de la entidad. El excapitán del Real Betis adoptó su nuevo cargo hace poco más de un mes, estrenando ya ese puesto en varios actos de la entidad verdiblanca. "Aquí me he hecho como futbolista, aquí me he criado, aquí he cumplido muchos sueños y este es un paso más en esta nueva etapa como consejero. Feliz, porque creo que es una oportunidad muy bonita para seguir aprendiendo. Voy a ser nuevo consejero, pero no voy a dejar mi trabajo en la parcela deportiva, que es donde sé y donde me siento feliz y más puedo aportar", declaró.
Otra de las noticias que marcará esta Junta será el Nuevo Benito Villamarín. Tras la mudanza al Estadio de la Cartuja, muchas son las incógnitas que surgen acerca de la que será la nueva casa de todos los béticos. El presidente, en la anterior recepción a los medios, ya dejó claro que la construcción llevaría alrededor de tres temporadas y que, en el proceso de elección de constructora, aún habrá que esperar. Este, y otros temas, serán las claves de una Junta de Accionistas celebrada tras una temporada ilusionante.