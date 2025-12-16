La suerte del Rayo con los árbitros no la tiene el Betis: de la mano de Nobel Mendy a la expulsión perdonada a Pathé Ciss

El pivote franjirrojo casi lesiona a Nélson Deossa con una acción merecedora de roja directa que no fue sancionada ni con amarilla a falta de 45 minutos para el término del igualado choque de la jornada 16 de LaLiga que acabó con empate sin goles. Cada día resulta más imposible entender los criterios de los colegiados y del VAR

Una de dos, o resulta que el Real Betis tiene muy mala suerte con los árbitros o es que el Rayo Vallecano tiene mucha fortuna. Sólo así puede entenderse la disparidad de criterio que tan desconcertados tiene a futbolistas, entrenadores y aficionados, en general. Resulta que la mano involuntaria de Marc Bartra ante el FC Barcelona fue castigada con penalti y al día siguiente no se aprecia nada punible en una acción idéntica del cedido Nobel Mendy ante el RCD Espanyol. Y hay más ejemplos. Antony dos Santos fue expulsado por dar una patada sin querer a Joel Roca (Girona FC) y se perdió El Gran Derbi, cita tras la que le cayeron dos partidos al sevillista Isaac Romero por una falta sobre Valentín Gómez; riguososos hechos que contrastan sobremanera con la ausencia total de castigo para Pathé Ciss en el choque liguero de este pasado lunes entre franjirrojos y verdiblancos.

El mediocentro del Rayo Vallecano, que a diferencia de los tres africanos del Real Betis recibió un permiso especial de Senegal para poder jugar antes de irse a la Copa de África, estuvo a punto de lesionar de gravedad a Nelson Deossa en una acción en el tercer minuto del tiempo añadido de la primera mitad. El pivote natural de Dakar entró con la planta de su bota derecha levantada y clavó los tacos a la altura de la tibia derecha del colombiano. El visionado de repeticiones y la imagen congelada del momento del impacto no dejan duda alguna sobre el merecimiento de una expulsión; tanto por la intensidad del pisotón como por el evidente riesgo de percance para el rival.

Incluso lo aseveran con rotundidad algunos de los opinadores que tiraron de corporativismo defendiendo el penalti de Bartra o la sanción a Antony, como la popular cuenta en redes sociales de @ArchivoVAR o el árbitro Pável Fernández, analista de Radio Marca. En cambio, el colegiado Ricardo de Burgos Bengoetxea ni siquiera le mostró amarilla a Pathé Ciss en una acción que casi deriva en tangana y desde el VAR tampoco le alertaron de su error. En un marcador tan ajustado, el choque acabó 0-0, este suceso bien pudo resultar determinante.

Este omisión permitió que el '6' del conjunto rayista se salvase por dos veces de tener que enfilar el camino de vestuarios antes de tiempo. Y es que, tras irse de rositas en esta acción con Deossa, Pathé Ciss fue amonestado en el 75', por lo que también habría sido expulsado en caso de que su pisotón al jugador del Betis al menos hubiese sido juzgado con tarjeta amarilla. Como no fue así, pudo terminar el encuentro sin perderse ni un solo segundo del mismo. Cosas de estos criterios tan cambiantes de los que se quejan hasta los propios árbitros. A este ritmo, llegará un punto utópico en el que desaparecerá la polémica, ya que nadie tendrá ni idea de cuándo hay que pitar una cosa o la contraria.