Con Nobel Mendy, más leña al fuego de la polémica con Bartra

El central zurdo cedido en el Rayo protagonizó una acción similar a la de su ex compañero, aunque ésta, con los brazos estirados y sin rebote en cuerpo propio, no fue sancionada como penalti

Lo de los árbitros parece ya no una campaña de agravios en sí, con colegiados favoreciendo por costumbre y/o reparo a Real Madrid y FC Barcelona, señalando lo contrario cuando los protagonistas visten otra camiseta, sino una lucha de egos, una guerra civil interna entre dóciles y contestatarios. Se nota cuando los ya retirados que ejercen de comentaristas censuran el trabajo de sus ex compañeros que no hay un criterio único y firme, sino otro volátil e influenciable. Entre aquéllos hay puristas y más avanzados, animando estos últimos a interpretar la norma ateniéndose a su espíritu y no a su literalidad. Por eso, quienes comparan la acción entre Marcus Rashford y Marc Bartra con la del último 'Clásico' entre Jude Bellingham y Eric García no caen en la cuenta de que esta mano no provenía de un rebote en el propio cuerpo del defensor, sino del contrario, moviendo el zaguero su brazo para cortar el avance. En cuanto a la de La Cartuja, la regla exige que la supuesta infracción corte un pase o un disparo, el cual queda anulado con la cadera del '5' heliopolitano, siendo lo segundo ya sin incidencia real en el resultado de la jugada. En fin.

La polémica con el catalán, que tuvo poca o ninguna trascendencia en un marcador que ya iba 1-4, no quedó olvidada con el paso de las horas, ya que la jornada 15ª de LaLiga estuvo cargada de cuestiones controvertidas. Mire por dónde, en el RCD Espanyol 1-0 Rayo Vallecano del domingo, que dejó a los 'pericos' como quintos clasificados en solitario en detrimento del Real Betis, ocurrió algo muy parecido, aunque con resultado muy diferente. Así, Nobel Mendy saltó en el área con Fernando Calero, teniendo el africano los brazos extendidos y desviando con el derecho el intento de cabezazo del vallisoletano. Desde la sala VOR, Melero López instó a Sánchez Martínez a revisarlo, pero éste se mantuvo firme: "No voy a sancionar mano, porque la distancia es muy corta y el atacante remata al brazo del defensor". Ahí, por lo visto, daba igual que se ocupara previamente un espacio antinatural.

Sin cláusula del miedo, podrá jugar contra sus ex el próximo lunes

Con tarjeta amarilla desde el minuto 42 en Cornellà-El Prat, la acción del 65 podría haberle costado la segunda y la consiguiente expulsión. Aunque vaya usted a saber, porque Hernández Maeso explicaba, más para esos audios que luego exhibe el CTA para demostrar su trasparencia que para un Iglesias Villanueva mucho más experimentado que él, que lo de Marc Bartra era "penalti sin tarjeta". Una roja a Nobel Mendy o una lesión previa serían las únicas vías para que el senegalés, indiscutible de inicio junto a Florian Lejeune para Iligo Pérez en las siete últimas jornadas de LaLiga, se perdiese la cita del próximo lunes 15 de diciembre a partir de las 21:00 horas en Vallecas contra el equipo al que pertenece hasta el 30 de junio de 2027, pues el Rayo no ha ejercido aún la opción de compra que posee, de algo más de 2,5 millones más variables por dos millones más por el 80% del pase. Y es que, como es habitual en las salidas desde Heliópolis, su contrato no incluye la que se denomina como 'cláusula del miedo', por lo que podrá jugar sin penalización monetaria siquiera.