Osasuna - Levante, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Osasuna recupera a Rosier, el Levante estrena dupla y ambos equipos necesitan ganar ya para no pasar unas Navidades en rojo

Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido que cierra la jornada 15 de LaLiga. En El Sadar se dan cita Osasuna y Levante.

Duelo de necesidades el de esta noche. El Levante es colista con 9 puntos; Osasuna, 17º con 12.

José Luis Guzmán Mansilla será el colegiado del encuentro. Jorge Figueroa Vázquez estará en el VAR.

Uno de los grandes lunares del Levante en estos últimos partidos está siendo la sequía de Etta Eyong . Los cinco goles en los primeros siete partidos de la temporada, distan mucho de los 0 goles en los últimos 5 partidos oficiales con los granotas.

"Es un partido importantísimo. A día de hoy el más importante del año. Queremos que llegue ya la hora para saltar al campo".

Lisci ya dejó claro en la rueda de prensa previa al partido, la importancia del encuentro de hoy:

Del Moral confirmó en la previa que Mathew Ryan está para jugar y además, que no tienen presión por ser los colistas: "Todo lo que pueda ser, será a mejor. Es una carrera de fondo".

Los rojillos no consiguen los tres puntos desde el 3 de octubre ante el Getafe.

Osasuna y Levante se citan en El Sadar en un partido que huele a final anticipada, con dos equipos atrapados en la zona baja y sin margen para el error. Los rojillos llegan con un empate agónico en Mallorca que no resuelve sus problemas, mientras los granotas aterrizan como colistas tras la salida de Julián Calero y con la dupla formada por Álvaro del Moral y Vicente Iborra al mando. Un encuentro áspero, nervioso y decisivo, justo antes del parón navideño.

Osasuna recupera piezas y se aferra a El Sadar para salir del pozo

La situación de Osasuna sigue siendo delicada, aunque la reacción final en Son Moix evitó males mayores. Alessio Lisci está cuestionado, el equipo no logra continuidad y los números empujan hacia el pesimismo, pero el vestuario mantiene la idea de que en casa aún pueden reconstruirse.

La gran novedad llega con la presencia de Valentin Rosier en la convocatoria. El lateral francés llevaba varias semanas fuera por una lesión en el bíceps femoral y su vuelta ofrece aire fresco en un costado que había quedado muy debilitado.

También será un duelo especial para Boyomo, que podría disputar su último encuentro antes de incorporarse a la Copa de África, una baja que amenaza con romper la estructura defensiva rojilla. En ataque, la brújula vuelve a apuntar a Ante Budimir.

El Levante estrena mando y busca una reacción

En el lado visitante, el Levante llega como colista y desgastado anímicamente tras un inicio de curso que nunca despegó. La salida de Julián Calero abrió un escenario de transición y Álvaro del Moral, junto a Vicente Iborra, afronta su primer examen liguero.

El parte médico complica la situación. Unai Elgezábal estará fuera al menos un mes tras ser intervenido de la rodilla, Matías Moreno y Dela siguen sin estar al cien por cien y la lista de dudas condiciona cualquier plan. Las notas positivas son los regresos de Pablo Martínez y Carlos Espí, que vuelven a una convocatoria en un momento crítico.

En el ataque, toda la luz recae sobre Etta Eyong, una de las irrupciones más brillantes de la temporada. Con seis goles y tres asistencias, es el futbolista que mantiene vivo al Levante en medio del caos. Su duelo con Budimir será uno de los grandes atractivos de una noche cargada de urgencia.