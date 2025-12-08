Valdano exonera a Xabi Alonso y dispara a la plantilla: "Los que no corren son los jugadores"

El argentino respalda al técnico tras el 0-2 ante el Celta y apunta directamente a la actitud del equipo antes de recibir al Manchester City

Jorge Valdano, una de las voces más autorizadas del madridismo, irrumpió con fuerza tras la derrota del Real Madrid ante el Celta. Lejos de aumentar el ruido que rodea a Xabi Alonso, el exentrenador argentino eximió al técnico de la crisis y señaló sin titubeos a los futbolistas como principales responsables del derrumbe. Sus palabras llegan en el momento más delicado del proyecto, con una final anticipada ante el Manchester City y un club que mira al banquillo con dudas y urgencias crecientes.

Valdano señala a los jugadores y salva a Xabi Alonso

En DeportePlus, Valdano lanzó el mensaje más contundente de la noche: “Xabi Alonso lo considero un entrenador solvente. Los que no corren son los jugadores”. Para él, el problema no está en la pizarra sino en la disposición del equipo, al que acusa de no responder con la intensidad mínima exigida. “Hay que activar la agresividad del equipo”, insistió, recordando que el entrenador “asegura el orden del vestuario”, pero la reacción, la energía y el hambre “son de los futbolistas”.

Su visión contrasta con el clima que se vive en el club. Aun así, Valdano insiste en que la responsabilidad del desplome es colectiva, pero más pesada sobre quienes están sobre el césped.

Falta de agresividad, ritmo bajo y un equipo que solo reacciona al límite

Valdano no solo se quedó en la actitud; también analizó los síntomas del equipo. Le sorprendió la diferencia entre la versión sólida mostrada en San Mamés y el apagón total ante el Celta. “Me sorprendió que, después del partido tan completo en Bilbao, el equipo careciera de toda agresividad y le costara tanto tiempo despertar”. Considera que solo con el 0-1 y la expulsión activaron “otro nivel de entrega”, una reacción insuficiente en un contexto que pide regularidad y no impulsos tardíos.

También apuntó a problemas recurrentes: presión deficiente, circulación lenta y poca producción ofensiva. “El equipo no mueve la pelota con velocidad suficiente”, dijo, recordando que jugadores como Vinicius tardaron demasiado en aparecer y que de Mbappé, pese a rozar el gol, “es muy poca cosa para el mejor del mundo”.

Su lectura fue clara: si el Madrid no impone su ritmo ni aprieta arriba, pierde el control del partido y deja crecer al rival, como ocurrió ante un Celta que se sintió cómodo durante demasiados minutos.

Cuenta atrás para Xabi: una final anticipada ante el City

El escenario no admite interpretaciones: el City llega en plenitud y el puesto de Xabi Alonso está más en juego que nunca. Un mal resultado podría sentenciar el proyecto. Valdano, sin embargo, pidió calma y respaldo: “Xabi no es el que está en el césped”.

Mientras tanto, el Bernabéu vive días de máxima tensión. El miércoles será una prueba de fuego para todos, no solo para el entrenador. Porque, como dijo Valdano, “los que no corren son los jugadores”.