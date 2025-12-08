El Real Madrid confirma los peores presagios con la lesión de Militao: parte médico y tiempo de baja

El defensa del conjunto blanco, que se tuvo que marchar en el minuto 24 del partido contra el Celta, sufre una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le tendrá apartado de los terrenos de juego en torno a los cuatro meses

El Real Madrid ha vuelto a recibir un duro golpe tras la derrota ante el Celta en el día de ayer en el Santiago Bernabéu. El conjunto dirigido por Xabi Alonso ha confirmado la lesión de Militao, que tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 24 tras una carrera con Bryan Zaragoza. En este sentido, el internacional con Brasil estará de baja en torno a cuatro meses, suponiendo una baja capital para la plantilla, ya que volvió con muy buenas sensaciones tras su última rotura de cruzado. Por ello, los merengues quedan más debilitados en defensa.

El Real Madrid emite un comunicado por la lesión de Militao

De esta manera, el Real Madrid ha comunicado la lesión de Militao: "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. Pendiente de evolución". Esto supone un problema más para Xabi Alonso, que se mostró confiado, en la rueda de prensa posterior a la derrota contra el Celta, para poder levantar una situación que está llegando al límite. En cualquier caso, la baja de Militao supone un duro golpe para la plantilla, ya que estará en torno a cuatro meses apartado de los terrenos de juego, tal y como ha informado la Cadena Cope. Por ello, el internacional con Brasil se perderá partidos importantes con el conjunto blanco, tanto en LaLiga, como los restantes de la primera fase de la UEFA Champions League o el de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid del próximo mes de enero.

Además, el infortunio llega en un momento en el que Alaba, Alexander-Arnold, Carvajal, Huijsen y Mendy siguen con sus procesos de recuperación y a la espera de tener luz verde. Por otra parte, cabe recordar que Militao ha sido indiscutible con Xabi Alonso, muy criticado por exfutbolistas como Cañizares tras la imagen del Real Madrid en el encuentro contra el Celta. El defensa de 27 años viene de firmar diferentes tres titulares consecutivas, ya que volvió con molestias de su concentración con Brasil en el último parón de selecciones. Sin embargo, el futbolista se rompió en una carrera con Bryan Zaragoza en el minuto 24, en una ocasión que podría haber sido peligrosa para los de Giráldez. De esta manera, el jugador no dudó en echarse al suelo y pedir rápidamente el cambio, por lo que entró Rüdiger en su lugar.

Xabi Alonso, en una situación límite en la defensa

Con la lesión confirmada de Militao, Xabi Alonso suma hasta seis bajas en defensa, a la espera de los que pueda recuperar para el partido que enfrentará este miércoles el Real Madrid con el Manchester City en el Santiago Bernabéu. Además, Carreras y Fran García fueron expulsados contra el Celta, por lo que son dos ausencias más de cara al encuentro ante el Alavés del próximo domingo en Mendizorroza. De esta manera, el técnico tolosarra tiene un serio problema para recomponer una parte del once muy discutida a lo largo de la presente temporada.