Reunión por el futuro de Xabi Alonso: Zidane y Klopp, favoritos en caso de destitución

La dirección deportiva del Real Madrid, con José Ángel Sánchez y Florentino Pérez al frente, se reunieron tras la derrota en el día de ayer ante el Celta de Vigo analizando la situación en el banquillo, dejando entrever que el partido contra el Manchester City será la última bala para el técnico tolosarra

El Real Madrid ya mira al mercado de fichajes ante una posible destitución de Xabi Alonso. Los dirigentes del conjunto blanco se reunieron la pasada madrugada, tras la derrota ante el Celta en el Santiago Bernabéu, para analizar el futuro del técnico tolosarra. La mala racha de resultados en el último mes podría provocar una decisión en el banquillo merengue en los próximos días. En este sentido, el encuentro contra el Manchester City de este miércoles podría ser la última bala del exentrenador del Bayer Leverkusen, por lo que se juega una 'final'.

Zidane y Klopp entran en escena en el Real Madrid

La derrota del Real Madrid ante el Celta ha provocado un punto de inflexión entre los dirigentes del conjunto blanco. En este sentido, El Mundo ha informado en el día de hoy que "los máximos responsables del Madrid se quedaron hasta la madrugada en Chamartín decidiendo si prescindían del técnico vasco o no". De esta manera, la misma fuente apunta al encuentro contra el Manchester City, de UEFA Champions League, del próximo miércoles como última bala para Xabi Alonso. Por ello, la dirección deportiva ya mira al mercado de fichajes de entrenadores con Zidane y Klopp como principales favoritos, tras la información publicada por el medio anteriormente citado. En este contexto, el extécnico del Bayer Leverkusen se enfrenta a una 'final' ante el equipo de Pep Guardiola en el Santiago Bernabéu, consciente de que puede ser su última vez en el banquillo merengue. Por otro lado, cabe recordar que el Real Madrid ha firmado dos victorias, tres empates y dos derrotas en el último mes, sufriendo además para vencer al Oympiacos en Grecia.

Sin embargo, Xabi Alonso intentó quitarle hierro al asunto en la rueda de prensa posterior al 'pinchazo' del Real Madrid contra el Celta de Vigo, cuando le preguntaron por una posible destitución: Todos unidos y sabiendo que se puede dar la vuelta a la situación. Queda mucho y un partido malo en casa se puede tener. La exigencia en este club sabemos cuál es. Las derrotas duelen muchísimo, pero hay que mirar hacia adelante. Nos jugamos tres puntos de Champions en una competición en la que estamos en una buena situación y eso es lo que nos jugamos. Queremos demostrar que podemos jugar mucho mejor". No obstante, los dirigentes del conjunto blanco podrían tomar una decisión drástica si el equipo no vence al Manchester City el próximo miércoles.

A Xabi Alonso se le suman las expulsiones contra el Celta

El Celta de Giráldez se puso por delante en el marcador del Santiago Bernabéu con una gran definición de Swedberg. Con el partido en contra, Fran García fue expulsado minutos después por una doble tarjeta amarilla en apenas dos minutos. Además, la lesión de Militao en la primera parte jugó un papel importante en lo anímico en el Real Madrid, como reflejó Xabi Alonso en rueda de prensa: "Desde el inicio esa lesión de Militao nos ha hecho daño, nos ha costado recomponernos anímicamente y hemos ido ajustando cosas". A todo ello, se le sumó la tarjeta roja que vio Carreras y Endrick el tramo final del choque, sumando muy malas noticias para el conjunto blanco.