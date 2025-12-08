El acta de Quintero González explica la expulsión a Carreras y Endrick: "Eres malísimo"

El colegiado detalló que esos términos fueron los motivos de la tarjeta roja al lateral izquierdo del Real Madrid, además de confirmar que el brasileño fue otro que tuvo que abandonar el terreno de juego por sus protestas al cuarto árbitro

El Real Madrid cayó derrotado del encuentro contra el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports. Los de Xabi Alonso, que comenzaron el partido con malas noticias por la lesión de Militao en la primera parte, no fueron capaces de derribar la puerta de un Radu que realizó paradas decisivas para mantener la meta a cero. Además, el conjunto blanco sufrió las expulsiones de Fran García, Carreras e incluso Endrick, que estaba en el banquillo, tal y como confirmó Quintero González, colegiado del choque.

Quintero González señala el motivo de las expulsiones en el Real Madrid - Celta

Tras la lesión preocupante de Militao, el Real Madrid recibió el gol de Swedberg en los primeros compases de la segunda parte. Esto provocó nervios en el conjunto de Xabi Alonso, que veían cómo se distanciaban aún más del Barcelona en la clasificación de LaLiga, que venían de ganar al Betis en La Cartuja. En este sentido, una doble entrada de Fran García provocó la primera tarjeta roja y expulsión del encuentro: "En el minuto 64 el jugador (20) García Torres, Francisco José fue expulsado por el siguiente motivo: doble amarilla". Por otro lado, las decisiones de Quintero González, colegiado del choque, provocaron diferentes protestas en los jugadores merengues, hasta el punto de que Carreras cruzó la línea para marcharse del terreno de juego antes de tiempo: "En el minuto 90 el jugador (18) Fernández Carreras, Álvaro fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse hacia mi persona en los siguientes términos: "Eres malísimo".

No obstante, las últimas decisiones de Quintero González provocaron también la ira en el banquillo del Real Madrid, hasta el punto de que Endrick fuera el señalado para ver la tarjeta roja directa y expulsión, en un partido en el que se volvió a quedar sin minutos: "En el minuto 90 el jugador (9) Moreira De Sousa, Endrick Felipe fue expulsado por el siguiente motivo: Por levantarse del banquillo, saliendo de área técnica, dirigiéndose hacia el cuarto árbitro a voz en grito, teniendo que ser sujetado por miembros del cuerpo técnico". De esta manera, Xabi Alonso se queda en cuadro en defensa para visitar Mendizorroza y enfrentarse al Alavés el próximo domingo, en el encuentro correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports, pero antes llegará el duelo contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu, que se antoja decisiva para el futuro de Xabi Alonso en el banquillo merengue.

Carvajal estalla contra Quintero González

Además, Quintero González, árbitro del Real Madrid - Celta, reflejó una incidencia con Carvajal como protagonista: "Una vez finalizado el encuentro, y encontrándonos en el túnel de vestuario, identifico al jugador D. Daniel Carvajal Ramos, sin atuendo deportivo y vistiendo ropa de calle, el cual se dirige hacia mi persona en los siguientes términos: "El nivel que dais y llorando luego en rueda de prensa".

Por ello, Xabi Alonso podría jugarse más que puntos en la visita del Manchester City al Santiago Bernabéu. El hecho de que el Real Madrid tan solamente haya ganado dos partidos de los últimos siete disputados puede dejar al técnico tolosarra en una situación muy complicada en el banquillo. Ante este escenario, el conjunto blanco, antes de que acabe el año, recibirá a los de Pep Guardiola el próximo miércoles, se verá las caras con el Alavés el próximo domingo y recibirá al Sevilla en el feudo merengue el 20 de diciembre, para decir adiós a 2025.