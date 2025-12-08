Alineaciones Osasuna - Levante: alineaciones probables de Osasuna y del Levante en la jornada 15 de LaLiga EA Sports

Ambos equipos llegan muy necesitados y con múltiples dudas en sus onces para un partido marcado por la presión

El Osasuna–Levante de hoy lunes en El Sadar (21.00 horas) no es un partido más. Es un duelo directo por la supervivencia en la jornada 15 de LALIGA EA Sports, con dos equipos en mala dinámica, bajo enorme presión y obligados a sumar para escapar de una zona peligrosa que los asfixia desde hace semanas. Con problemas de lesiones, rotaciones tras la Copa y dudas en sus alineaciones, tanto Alessio Lisci como Álvaro del Moral ultiman un encuentro que puede marcar el rumbo de la temporada.

Osasuna afronta este compromiso decisivo tras semanas complicadas. Situado en la 17ª posición y empatado a puntos con el descenso, el conjunto rojillo llega con tres derrotas y dos empates en sus últimos cinco encuentros. El triunfo en Copa ante el Ebro ha servido para aliviar tensiones, pero no ha disipado la necesidad de reaccionar ya en Liga. Alessio Lisci, que ha insistido en varias ocasiones en que el equipo debe ser “más práctico” y minimizar errores en las áreas, se juega gran parte de su estabilidad en un choque de máxima responsabilidad.

Osasuna, pendiente de Budimir y con Rosier entre algodones

El único descartado confirmado es Iker Benito, fuera hasta mayo o junio por la rotura del cruzado. Las dudas de Kike Barja, con molestias en los isquiotibiales, y de Valentín Rosier, todavía renqueante de una lesión en el bíceps femoral, marcan la preparación del once. Ante Budimir también ha trabajado al margen, aunque su evolución apunta a que podrá ser de la partida.

Lisci medita recuperar un once reconocible con Sergio Herrera bajo palos y una defensa formada por Moncayola, Boyomo, Catena y Bretones. En el centro del campo, Torró y Moi Gómez aspiran a repetir juntos, con Aimar Oroz más adelantado, mientras Rubén García y Víctor Muñoz ocuparían los costados. Budimir regresaría a la punta salvo contratiempo final. El técnico también contempla la opción de Herrando u Osambela si decide fortalecer la zaga con línea de cinco, una posibilidad que no descarta.

El Levante, en crisis de resultados y plagado de bajas sensibles

En el bando visitante, la situación no es mejor. El Levante, 19.º y sin entrenador titular tras la destitución de Julián Calero, llega con cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos. Alberto del Moral y Vicente Iborra dirigirán al equipo en El Sadar mientras el club continúa analizando opciones para el banquillo. Pese a todo, la victoria en Copa frente al Cieza ha servido como pequeño estímulo competitivo.

El equipo granota acumula lesiones importantes: Matías Moreno y Adrián de la Fuente están descartados hasta final de año, mientras Pablo Martínez y Carlos Espí trabajan para llegar en condiciones. La buena noticia es la recuperación de Kervin Arriaga y Jorge Cabello, que deberían estar disponibles.

El posible once incluye a Ryan en portería, con Toljan y Manu Sánchez en los laterales y la pareja de centrales formada por Matturro y Elgezabal. En la medular, Arriaga acompañará a Vencedor, liberado tras perderse la última jornada por cláusula. Olasagasti y Carlos Álvarez aparecen como favoritos para los costados, mientras que la delantera la ocuparán Iván Romero y Etta Eyong, ambos descansados tras no ser titulares en Copa.

Alineaciones probables en el Osasuna - Levante de LaLiga EA Sports

Osasuna: Herrera; Moncayola, Boyomo, Catena, Bretones; Torró, Moi Gómez, Aimar Oroz; Rubén García, Víctor Muñoz; Budimir.

Levante: Ryan; Toljan, Matturro, Cabello, Manu Sánchez; Arriaga, Vencedor, Olasagasti; Carlos Álvarez, Iván Romero, Etta Eyong.