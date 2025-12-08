El tenso enganchón entre Almeyda y Cuadra Fernández en el túnel de vestuarios: "Eh, ¿me estás moviendo el orto?"

Lo que le faltaba al técnico del Sevilla FC: en una semana en la que ha recibido muchas críticas por los malos resultados y por su opinión sobre los incidentes en El Gran Derbi, ahora también le acusan de machismo en su actitud con la juez de línea Guadalupe Porras en el partido ante el Valencia CF

Gerard Fernández 'Peque' ha pasado en sólo tres meses de ver cómo le señalaban la puerta de salida como teórico descarte del Sevilla FC a convertirse en uno de los titulares intocables para Matías Almeyda. Tanto es así, que el argentino se enfrascó en una guerra cuando el menudo atacante catalán vio una amarilla por la que cumplirá sanción y se perderá el choque del próximo domingo ante el Real Oviedo, pues estaba apercibido. El técnico nervionense protestó la acción de la amonestación al ver que su jugador no había hecho nada y se ganó también una tarjeta para sí mismo que Guillermo Cuadra Fernández le mostró a instancias de la juez de línea Guadalupe Porras, enfadando muchísimo al 'Pelado'.

Primero, todavía con la primera parte en juego y poco después de la mencionada doble amonestación, Almeyda fulminó a la linier extremeña con una mirada tan prolongada como desafiante pese a estar esbozando media sonrisa y luego, después del descanso, protagonizó un tenso encontronazo con el colegiado madrileño -adscrito al colegio balear- en las escaleras del túnel de vestuarios de Mestalla.

El expresivo cabreo de Almeyda con Cuadra Fernández y Guadalupe Porras en el Valencia - Sevilla

En un principio, el entrenador del Sevilla FC sólo estaba pidiendo que le explicasen el motivo de las amarillas a Peque y a él mismo, negando haber faltado el respeto a la asistente de banda; pero la conversación se fue calentando cuando Cuadra Fernández intentó ponerle fin de manera abrupta, como suele decirse, dándole la razón como a los tontos. Saltaron chispitas y, aunque por suerte la cosa se quedó ahí, en la rueda de prensa que el técnico visitante concedió casi una hora después sirvió para demostrar que no se le había pasado el enfado.

Las cámaras de Movistar+ LaLiga grabaron la tensión desatada justo antes de iniciarse la segunda mitad entre el árbitro y el entrenador del Sevilla FC, algo que se puede palpar con el volumen apagado, sólo visionando unas imágenes en cuya transcripción se palpa una crispación que va 'in crescendo' a medida que van transcurriendo los apenas 50 segundos que duró este rifi-rafe.

"Nosotros sí te lo queremos explicar -el motivo de la amarilla a Peque-, pero tú lo que quieres es llevar la razón; pues llevas la razón, ya está", espeta Cuadra Fernández en tono sarcástico. "¡No, pero la razón la llevás vos! Vos me estás explicando por qué amonestaste a uno, que era lo que yo le decía y ella (Guadalupe Porras, presente en la escena) me dijo 'Me estás faltando el respeto'", replicaba un Almeyda interrumpido de nuevo por el de amarillo: "Ya está, ya está, llevas razón".

Lo que le faltaba a Matías Almeyda: ahora, al técnico del Sevilla FC le acusan de ser machista

"¿Pero cómo que ya está?", insiste el míster nervionense con los brazos abiertos y dando dos pasos para reducir la distancia con el colegiado, que insistía en darle la razón. "Tengo la razón; entonces, ¿por qué me amonestaste?". "Pues la tienes, la tienes" y "¿pero por qué me amonestaste", insistían ambos hasta que Almeyda, viendo que Cuadra Fernández le daba la espalda, decidió acercarse a Guadalupe Porras en términos que luego tuvo que aclarar para defenderse de acusaciones de machismo o de supuesta misoginia.

"¿Pero por qué me amonestó? Tengo tres mujeres, señorita, de hijas, madre... El respeto pasa por otro lado", le dice acercándose al oído de la extremeña, también de espaldas. Cuadra Fernández decide volver a intervenir, en la menor distancia corporal entre ambos. "Ya está bien, ya está bien", reclama el colegiado, levantando la voz y apartando levemente las manos que Almeyda movía acompañando sus palabras. Fricción importante.

"¡Eh! ¿Me estás moviendo el orto? No, no me estás hablando bien, me hacés con la manita así...", lanza desafiante el sevillista haciendo que el trencilla rebaje el tono: "Ya está bien, de verdad, vamos a dejarlo así". No lo consiguió ambos subieron los escalones con Almeyda recalcando que no entendía la amarilla y pidiendo una explicación convincente que, a tenor de lo que él mismo expresó en sala de prensa, no llegó a recibir en ningún momento. Tras el pitido final, la bronca de Cuadra Fernández fue con el Valencia CF. No dejó contento a nadie.