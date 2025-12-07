Los dos receptores de las rojas de Cuadra Fernández tras el Valencia - Sevilla

El árbitro tuvo un final de partido bastante movido ya que fue muy criticado por el Valencia CF debido a la gestión final del encuentro en donde el club de Mestalla se quejó, al margen del posible penalti no pitado a Hugo Duro, de que no alargara más tiempo ya que se marcó un gol en el descuento

Partido de críticas del Valencia CF sobre Guillermo Cuadra Fernández, árbitro del partido contra el Sevilla FC que terminó con empate a uno. El club de Mestalla, por medio de Hugo Duro y Carlos Corberán, no solamente se quejó por no haber pitado un posible penalti sobre el delantero valencianista en la primera parte sino que también protestó por la gestión que hizo el colegiado del final del encuentro, no añadiendo más tiempo. Una decisión que provocó quejas por parte de miembros del Valencia CF que fueron expulsados. Ninguno de ellos jugadores, médico y analista en esta ocasión, que tuvieron gestos y palabras fuertes contra el cuerpo arbitral.

Guillermo Cuadra Fernández, árbitro del partido entre el Valencia CF y el Sevilla FC, reflejó en el acta del partido que dos miembros del club de Mestalla recibieron la tarjeta roja al término del encuentro. Uno fue el médico Juan Alberto Aliaga Estelles y el otro el analista Ángel de las Heras que supuestamente llamó sinvergüenzas a los colegiados según se puede comprobar en el escrito.

El primero de los expulsados fue el médico Juan Alberto Aliaga Estelles al que le mostró la cartulina roja por hacer gestos ofensivos a todo el cuerpo arbitral. "En el minuto 99 el participante Aliaga Estelles, Juan Alberto fue expulsado por el siguiente motivo: Una vez finalizado el partido y al dirigirnos a los vestuarios, se colocó delante nuestra haciendo varios gestos de desaprobación, burla y despectivos hacia nosotros, entre ellos el gesto de simular que llorábamos, cerrando sus puños y moviéndolos por debajo de sus ojos. Tras mostrarle la tarjeta roja lejos de cesar de su actitud, continuó mirándonos de forma desafiante realizando estos gestos de forma continuada".

Fue el que tuvo una actitud menos grave, ya que el otro miembro del Valencia CF que vio la tarjeta roja fue Ángel de las Heras, analista del equipo de Mestalla, que insultó al cuerpo arbitral una vez finalizó el partido contra el Sevilla FC. Esta persona llamó "sinvergüenzas" a los colegiados según reflejó en el acta Guillermo Cuadra Fernández.

"Una vez finalizado el encuentro mostré la tarjeta roja a una persona vestida con la indumentaria del club local que entró al terreno de juego, junto con otros técnicos de su equipo, a recriminar que hubiésemos señalado el final del partido, tanto al 4° árbitro como al Asistente número 1 a voz en grito diciendo "sois unos sinvergüenzas". Al encontrarse en el terreno de juego con la indumentaria del club local, di por hecho que era una persona con licencia federativa, pero al llegar al vestuario, revisar las licencias y preguntar a los delegados de su club, me indican que es un analista del Valencia CF que no dispone de Licencia Federativa. Pude identificarle con la ayuda de dichos delegados que me informan que se trata de D. Ángel de las Heras González. Esta persona, una vez entramos en el túnel, nos seguía unos cinco metros por detrás y volvió a repetir a voz en grito "sinvergüenzas"", redactó el colegiado que deja en manos de las autoridades competentes los posibles castigos.