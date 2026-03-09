Juan Carlos Ferrero sobre la rivalidad entre Valencia y Real Madrid: "Siempre se ha tomado muy mal el hecho de que yo fuera del Madrid"

El ex tenista asegura que no le es fácil ser del Real Madrid en Valencia debido a la gran rivalidad que hay entre ambos equipos

El Valencia y el Real Madrid han creado en las últimas décadas una rivalidad futbolística que ha convertido sus duelos en algo más que un partido. En Mestalla esperan con ilusión la llegada de la jornada liguera en la que se miden al cuadro blanco, siendo un partido especial para los aficionados y para el propio club. Sobre esta rivalidad ha hablado Juan Carlos Ferrero, valenciano y madridista, algo que le ha repercutido en su ciudad a la hora de apoyar al cuadro de la capital española.

Ferrero sobre ser del Madrid en Valencia: "Siempre se ha tomado muy mal el hecho de que yo fuera del Real Madrid"

En una charla con Josep Pedrerol, Ferrero ha reconocido que le ha sido complicado ser del Real Madrid en una ciudad como Valencia. "A mí se me complicó mucho el día que hice el saque de honor en el Bernabéu. Cuando se ganó la Copa Davis se hizo el saque de honor y en Valencia molestó muchísimo. Es una cosa que me duele a día de hoy. Valencia me encanta, me encanta la ciudad, me encanta la gente, pero siempre se ha tomado muy mal el hecho de que yo fuera del Madrid", comenzaba diciendo el ex tenistas en El Cafelito con Josep Pedrerol. "Una de las Copas de Europa que jugó la final en Valencia yo quería ganar contra el Madrid porque digo: bueno, yo no sé cuántas veces va a llegar más el Valencia a la Copa de Europa, quiero que la ganen. Yo siempre quiero que gane el Valencia. Pero mi familia siempre ha sido del Madrid y yo he sido del Madrid", alegó Ferrero que destaca que tuvo que negarle la asistencia a su hijo a Mestalla en un Valencia - Real Madrid por la posible reacción de los forofos. " Mi hijo me dijo 'vamos a ver el Valencia-Madrid' y le tuve que decir que no porque sabía que no iba a ser bien recibido. Y me duele porque a mí Valencia me encanta y la gente en Valencia es fantástica", sentencia.

A su vez, Ferrero aseguró que también suele ver por televisión al Barcelona, a pesar de ser del Real Madrid. El ex tenista se mostró encandilado por el juego del equipo de Hansi Flick, aunque les sigue deseando la derrota. "Veo de los dos, porque el Barça me encanta, pero como soy del Madrid ‘a full‘, obviamente que no se lo tome a mal, yo quiero que pierda el Barcelona, pero me encanta cómo juegan", sentenció.