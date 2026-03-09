Quique Sánchez Flores lamenta la derrota en su debut con el Alavés: “Lo más duro es el cómo”

El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, analizó en Mestalla la derrota por 3-2 ante el Valencia CF de Carlos Corberán en la jornada 27 de LaLiga. El técnico madrileño lamentó que la derrota llegara con un penalti en el minuto 99, la expulsión de Pacheco y el desenlace final de un partido que tuvieron controlado

El Deportivo Alavés salió de Mestalla con una derrota especialmente amarga tras caer por 3-2 ante el Valencia en un partido que se resolvió con un penalti transformado por Hugo Duro en el minuto 99. Tras el encuentro, el debutante entrenador del conjunto babazorro, Quique Sánchez Flores, compareció en rueda de prensa para analizar un duelo que dejó sensaciones encontradas por el desarrollo del juego y el resultado final.

El técnico madrileño reconoció que el golpe fue duro por la forma en la que se produjo. “Lo más duro es el cómo”, explicó con sinceridad al referirse al desenlace del encuentro. Según su análisis, el equipo había conseguido mantenerse competitivo durante muchos minutos, pero pequeños detalles terminaron inclinando el marcador a favor del Valencia en el tramo final.

Un partido que el Alavés llegó a controlar

Quique Sánchez Flores valoró que su equipo había sido capaz de competir durante gran parte del encuentro y destacó la evolución del Alavés con el paso de los minutos. “Hemos ido de menos a más, estando de pie durante gran parte del partido”, señaló el entrenador para describir el comportamiento del equipo sobre el césped.

El técnico explicó que el equipo tuvo momentos de dominio y generó oportunidades para ampliar su ventaja en el marcador. “Hemos jugado bastante bien y hemos generado ocasiones de gol”, afirmó, dejando claro que el rendimiento colectivo no le dejó malas sensaciones pese al resultado.

Sin embargo, también reconoció que el desenlace se decidió por detalles que el equipo no supo manejar en los minutos decisivos. “En esa fase final no hemos controlado aspectos determinantes del juego”, admitió, refiriéndose a acciones concretas que pudieron cambiar el resultado.

Entre esos momentos clave, el entrenador destacó que el equipo tuvo opciones de ampliar su ventaja, lo que habría cambiado completamente el desarrollo del partido. “Hemos tenido el tercer gol”, recordó.

Los errores que terminaron costando la derrota

Sánchez Flores explicó que en los últimos minutos se produjeron varios errores en despejes y en la gestión de segundas jugadas que acabaron castigando al equipo. “Hemos tenido errores continuados en despejes y segundas jugadas”, afirmó el técnico.

El entrenador subrayó que en el fútbol de máximo nivel este tipo de situaciones se pagan caro. “En la élite los errores penalizan”, añadió durante su análisis del encuentro.

Aun así, quiso enviar un mensaje de calma al entorno del equipo y recordó que el rendimiento mostrado durante gran parte del partido demuestra que el grupo tiene argumentos para competir: “Somos los mismos hasta el minuto 89 que los que hemos sido hasta el 100”.

Un final condicionado por las expulsiones

El partido también estuvo marcado por la expulsión de Pacheco, que dejó al Alavés con diez jugadores en el descuento tras anotar Hugo Duro el penalti de la remontada. Quique Sánchez Flores reconoció que esa circunstancia complicó todavía más el desenlace.

Además, explicó que estas bajas obligarán al cuerpo técnico a buscar alternativas para los próximos partidos. “Habrá que pensar en la manera de encontrar sustitutos y soluciones”, añadió al referirse a las sanciones que condicionarán las próximas convocatorias.

Un golpe que obliga a trabajar el aspecto mental

El entrenador del Alavés también insistió en la importancia de gestionar emocionalmente una derrota de este tipo. “Ha sido cruel encajar así en los últimos minutos”, reconoció durante su comparecencia.

Por ese motivo, el técnico explicó que el trabajo durante la semana deberá centrarse también en el aspecto psicológico del equipo. “Perder así duele y tendremos que trabajar mucho lo mental”, señaló.

A pesar de la derrota del Alavés en Mestalla, Quique Sánchez Flores se mostró convencido de que la plantilla tiene potencial para reaccionar en lo que queda de temporada. “Veo las caras de los jugadores y estoy convencido de que hay material para sacar adelante el proyecto”, concluyó, confiado en que el equipo podrá competir por la permanencia hasta el final del campeonato.