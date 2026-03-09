Corberán celebra la remontada del Valencia ante el Alavés: “Ha sido una cuestión de fe”

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, analizó en Mestalla la victoria por 3-2 ante el Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores en la jornada 27 de LaLiga. El técnico destacó el penalti decisivo de Hugo Duro, la reacción del equipo tras ir por detrás y el papel de jugadores como Dani Raba en una remontada clave

El Valencia firmó una victoria llena de emoción en Mestalla tras derrotar por 3-2 al Deportivo Alavés gracias a un penalti transformado por Hugo Duro en el tiempo añadido. Tras el encuentro, el entrenador valencianista, Carlos Corberán, compareció en rueda de prensa para analizar un partido que calificó como una muestra clara de carácter y convicción de su equipo.

El técnico destacó la capacidad de reacción de sus jugadores después de verse en desventaja en varios momentos del encuentro. Para Corberán, el triunfo fue consecuencia directa de la insistencia del equipo y de la fe colectiva por lograr los tres puntos hasta el último minuto.

Un inicio complicado tras el penalti en contra

Corberán explicó que el partido se complicó muy pronto con el penalti que permitió al Alavés adelantarse en el marcador. El entrenador reconoció que empezar perdiendo en una acción temprana puede alterar el plan inicial del equipo. “El partido empezó con un penalti en contra cuando prácticamente no había pasado nada”, señaló.

El técnico comentó que este tipo de acciones suelen generar debate, especialmente cuando el contacto no parece influir directamente en una jugada ofensiva clara. Aun así, destacó que su equipo supo reaccionar con rapidez y mantener la concentración.

A su juicio, el Valencia hizo méritos suficientes para no marcharse al descanso en desventaja, ya que generó ocasiones y dominó fases importantes del juego.

Reacción del equipo en la segunda mitad

Tras el descanso, el conjunto valencianista salió con determinación y logró empatar el encuentro. Corberán destacó que durante buena parte del segundo tiempo su equipo tuvo el control del partido. “Hasta el minuto 60 el equipo estaba haciendo méritos para darle la vuelta al resultado”, explicó.

Sin embargo, el Alavés volvió a adelantarse en una acción a balón parado, un golpe que el entrenador reconoció como difícil de digerir en ese momento del encuentro. Según explicó, ese gol generó cierta precipitación en el juego del Valencia durante algunos minutos.

A pesar de ello, el equipo no perdió la convicción y continuó buscando el empate hasta conseguirlo en el tramo final del partido. “El equipo ha luchado y ha sido una cuestión de fe”, afirmó.

El papel clave de los suplentes

El entrenador valencianista también quiso destacar la importancia de los jugadores que entraron desde el banquillo. Corberán subrayó que el fútbol actual exige la participación de toda la plantilla: “Los partidos no se ganan solo con los que empiezan, se compiten con todos”.

El técnico explicó que los cambios aportaron energía y soluciones ofensivas en los minutos finales. Gracias a esa contribución colectiva, el Valencia logró primero empatar el partido y después culminar la remontada con el penalti decisivo de Hugo Duro. Para Corberán, la actitud del grupo fue determinante para conseguir una victoria que considera muy valiosa para el equipo.

Una victoria importante para la dinámica del equipo

El entrenador también destacó la importancia del segundo triunfo consecutivo para mantener la buena dinámica del Valencia en esta segunda parte de la temporada. Tras una primera vuelta irregular, el equipo ha logrado mejorar su rendimiento en los últimos partidos: “Queríamos darle a la afición una alegría y mantener la dinámica de la segunda vuelta”.

Corberán recordó que el equipo ha sumado varias victorias en este tramo del campeonato y que el objetivo ahora es mantener esa línea competitiva en las próximas jornadas. El técnico valencianista concluyó que el equipo debe disfrutar del triunfo, pero centrarse rápidamente en el siguiente desafío de Liga, convencido de que mantener la intensidad y el compromiso será clave para seguir creciendo durante lo que resta de temporada.