Valencia 3-2 Alavés: Hugo Duro amarga en el descuento un gran debut de Quique Sánchez Flores

La jornada 27 de LaLiga enfrentó a Valencia CF y Deportivo Alavés en el Estadio de Mestalla. El partido, que contó con dos penaltis y una expulsión, acabó cayendo del lado ché con un gol de penalti de Hugo Duro en el descuento, después de un doblete de Lucas Boyé

El domingo en la jornada 27 de LaLiga cerró con un duelo de necesidades entre Valencia y Alavés en el Estadio de Mestalla. El partido, que se preveía de máxima igualdad, acabó mostrando el espectáculo esperado. Dos penaltis y una expulsión en una noche loca en tierras valencianas.

Quique Sánchez Flores mostró a un gran Alavés que se puso dos veces por delante con un doblete de Lucas Boyé, pero que acabó sin puntuar por un penalti en el descuento y algunas desconexiones defensivas que el Valencia supo aprovechar.

Inicio caótico en Mestalla

El partido empezó de una forma poco vista en el fútbol profesional. Sacó de centro el Alavés y, en su primera jugada de ataque, sacó un penalti antes de cumplir el primer minuto de juego. Toni Martínez roba el balón en el área ché cuando, tras pasarlo, recibe un pisotón de Guido Rodríguez. El árbitro lo tuvo claro y señaló la pena máxima.

El encargado de ejecutar el penalti sería el propio Boyé que, engañando a Dimitrivski, mandó el balón al fondo de la red por la derecha del guardameta. Se ponía por delante el Alavés en Mestalla cuando el reloj marcaba los dos minutos de juego.

Cuando mejor estaba el conjunto babazorro, surgió un nuevo imprevisto para Sánchez Flores. Protesoni pedía el cambio y tenía que entrar Youssef, modificando el esquema vitoriano. Así, los blanquiazules pasaban de jugar con línea de cinco a una de cuatro, con Tenaglia como central.

Cumplida la media hora de juego, el marcador no se veía alterado. El Valencia trataba de buscar el empate con jugadas rápidas, pero un Alavés muy bien colocado y seguro en la salida de balón, no concedía grandes oportunidades.

Tras tres minutos de añadido y con un Alavés que parecía tener controlado el partido, José Luis Guzmán señalaba el final de la primera mitad. El Valencia buscaba de forma ansiosa el gol del empate ante una afición que se impacientaba. Mucho centro lateral de los chés, con Ramazani y Rioja como principales figuras ofensivas, y Sadiq sin opciones contra Tenaglia y Pacheco.

A Quique Sánchez Flores se le veía contento con los suyos tras realizar 45 minutos muy serios en defensa y no entregar fácilmente la posesión del esférico. Buscaba el Alavés construir jugadas de ataque reposadas donde Guiridi y Blanco tomaban el control del juego para buscar a unos Toni Martínez y Lucas Boyé con gran sinergia en ataque.

Hugo Duro siembra el delirio ché

La reanudación traería un déjà vu de la primera mitad. Sacó el Valencia de centro y, tras una triple jugada muy peligrosa, le caía el balón a un Javi Guerra solitario en el punto de penalti. El centrocampista tiraba de sangre fría para sentar a Sivera y acto seguido definir a placer. Empataba en el primer minuto de la segunda parte el conjunto ché.

Con el gol, la afición local empezaba a apretar y sus jugadores respondieron en el campo. Antes de cumplir la hora de partido tuvo buenas ocasiones el Valencia para sellar la remontada, como un tiro de Ramazani ajustado al palo izquierdo de Sivera, donde el guardameta babazorro se lució para sacar una prodigiosa mano abajo.

Lo siguió intentando el Valencia mientras el Alavés, poco a poco, se recomponía del golpe anímico. Gracias a Tengalia y Pacheco, Sadiq no pudo culminar la remontada tras muchos centros laterales que le buscaron en el interior del área. Partido muy serio de la pareja central babazorra.

Cuando la igualdad entre ambos equipos se establecía en el encuentro, volvió a aparecer Lucas Boyé. Corría el minuto 70 de partido cuando Denis Suárez, que entró por Aleñá, puso un córner desde la derecha directo al corazón del área. Ahí, el delantero babazorro se elevó por encima de todos y remató a placer ante un Dimitrievski que poco pudo hacer. Doblete del argentino y el Alavés volvía a ponerse por delante.

Con el partido en contra y cánticos desde la grada que pedían su dimisión, Corberán introdujo varios cambios en busca de una reacción que no llegaba. Por su parte, Sánchez Flores tocaba lo justo ante el gran partido de los suyos, volviéndole a brindar minutos a Mariano Díaz.

En la recta final del partido, el Alavés empezó a sufrir cuando Mestalla comenzó a apretar para que el conjunto ché lograra el empate. Salían con peligro al contragolpe los babazorros, pero el Valencia tenía jugadas de peligro, especialmente con centros hacia Sadiq.

Así, tras varios centros, en el último minuto de añadido llegaba el segundo empate ché. Balón colgado desde la banda izquierda y Unai Núñez remataba directamente contra el palo izquierdo de Sivera. El esférico salía repelido directamente hasta los pies de Cömert y el central anotaba a placer. Estallaba Mestalla que veía como los suyos podían remontar.

El cuarto árbitro indicaba un tiempo extra de 8 minutos y la afición local animaba aún más a los suyos. Sufría y mucho el Alavés que no era capaz de retener la posesión, cuando José Luis Guzmán señalaba un penalti sobre Hugo Duro.

Pacheco, que había firmado un partido excelente, agarraba al delantero ché para evitar su remate y acaba derribándolo. El árbitro le mostró la segunda amarilla y el Alavés se quedaba con uno menos en el descuento y un penalti en contra.

El encargado de ejecutar la pena máxima sería Hugo Duro. Sivera, que había firmado un gran partido, se venció muy rápido dejando todo su lado derecho para que el delantero ché mandara un pase a la red. Remontaba el Valencia en el descuento y Mestalla estallaba en júbilo.

El árbitro, que ya había añadido 8 minutos, tuvo que alargar un poco más el tiempo extra, donde el Valencia pudo hacer el cuarto. Sadiq se fue solo ante Sivera y esté sacó la definición del nigeriano con los pies.

Finalmente, en el minuto 102 pitaba el final José Luis Guzmán y provocaba el delirio local. Se recomponía el Valencia en poco más de 10 minutos ante un Alavés que dejó escapar la oportunidad de puntuar en un duelo directo por la permanencia. Gran debut de Quique Sánchez Flores que quedó arruinado por un penalti y la desconexión de sus jugadores en la recta final.

Ficha técnica

3 - Valencia: Dimitrievski; Thierry (Raba, m.82), Núñez, Cömert, Gayà; Rioja (Danjuma, m.70), Guido, Javi Guerra (Almeida, m.82), Ramazani (Diego López, m.82); Ugrinic (Hugo Duro, m.74) y Sadiq.

2 - Deportivo Alavés: Sivera; Tenaglia, Protesoni (Youssef, m.30), Pacheco, Jonny Otto; Ángel, Antonio Blanco, Guridi (Denis Suárez, m.68), Aleñá (Guevara, m.68); Toni Martínez (Mariano, 84) y Lucas Boyé.

Goles: 0-1, m.3: Boyé (p). 1-1, m.47: Javi Guerra. 1-2, m.71: Boyé. 2-2, m.90: Cömert. 3-2, m.99: Hugo Duro (p).

Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla (Comité andaluz). Amonestó a Ramazani (m.17) por parte de los locales y a Guridi (m.36) y Youssef (m.43), Pacheco (m.58) por parte de los visitantes. Sacó doble amarilla a Guevara (m.98) y Pacheco (m.100).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo séptima jornada de LALIGA EA Sports disputado en el Estadio de Mestalla ante 41.512 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de María Desamparados Garrigues Trenor, abogada del Valencia con una antigüedad de más de 70 años.