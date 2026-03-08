Valencia - Alavés, en directo el partido de la jornada 27 de LaLiga en vivo online

Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde Valencia CF y Deportivo Alavés se enfrentan en la jornada 27 de LaLiga, en un encuentro muy significativo para la zona baja de la clasificación. Ambos equipos necesitan una victoria para marcar distancias con los puestos de descenso, acercándose a la barrera de los 42 puntos

En el día de hoy, además de disputarse este magnífico encuentro, se han disputado otros tres encuentros, cuyas crónicas puedes leer en ESTADIO Deportivo. Además, ahora mismo se puede seguir el Sevilla - Rayo Vallecano en directo

El conjunto ché, entrenado por Corberán, llega tras vencer a Osasuna por 1 a 0, también en Mestalla. De esta forma, el Valencia acumula 2 victorias y 3 derrotas en sus últimos 5 enfrentamientos

Por su parte, Quique Sánchez Flores coge el mando de un equipo babazorro que lleva tiempo sin conocer la victoria. La pasada jornada salieron derrotados del Ciutat de Valencia ante el Levante por 2 a 0, sumando 2 empates y 3 derrotas en los últimos 5 partidos

Este encuentro tendrá lugar en el Estadio de Mestalla, el histórico hogar del Valencia CF, con capacidad para más de 49.000 espectadores

El encargado de dirigir el encuentro será José Luis Guzmán, que contará con Carlos Del Cerro en el VAR

El conjunto ché llega como décimo quinto clasificado con 29 puntos a 4 de la zona de descenso. En total, 7 victorias, 9 empates y 11 derrotas que tienen a los de Corberán en la lucha por la permanencia

El equipo babazorro se encuentra justo debajo de su rival con 27 puntos, a 2 del Valencia y con 4 de ventaja sobre los puestos de peligro. 7 victorias, 6 empates y 13 derrotas son los números que recoge Quique Sánchez Flores

El técnico del Valencia habló de varios nombres propios en la rueda de prensa anterior al encuentro, entre los que destacan Saravia y Lucas Beltrán

La jornada 27 de LaLiga entra en su recta final con un enfrentamiento entre Valencia y Alavés, vital en la lucha por la permanencia de ambos equipos. El Estadio de Mestalla será el campo de batalla de chés y babazorros, que buscarán tres puntos de oro para alejarse de la zona roja, en un fin de semana donde varios equipos que pugnan por mantener la categoría han ‘pinchado’.

El partido traerá un bonito reencuentro entre Quique Sánchez Flores, que debuta como técnico del Alavés, y la afición valencianista. Tanto él como el técnico del Valencia, Corberán, tendrán mucho trabajo para revertir una dinámica muy irregular en ambos conjuntos, en una noche de domingo que puede marcar la recta final de la competición.

Así llega el Valencia

El conjunto de Corberán disputa por segunda semana consecutiva un partido en casa. El Valencia vuelve a Mestalla tras ganar por 1 a 0 a Osasuna en la jornada 26, consiguiendo 2 victorias y 3 derrotas en los últimos cinco duelos disputados.

Con 29 puntos, el equipo valenciano iniciará el partido en la décimo quinta posición, a 4 puntos del descenso y con Europa a unos lejanos 11 puntos. En la presente temporada han conseguido 7 victorias, 8 empates y 11 derrotas en 26 encuentros, donde 5 de esos triunfos han llegado en su feudo. Una estadística positiva a la que agarrarse esta noche.

Así llega el Deportivo Alavés

Tras la inesperada salida de Eduardo Coudet rumbo al fútbol argentino para dirigir a River Plate, el conjunto babazorro tuvo que firmar a Quique Sánchez Flores, histórico entrenador español que debuta esta jornada con el equipo vitoriano.

Sin tiempo más que para una semana de entrenamientos, recoge el testigo de un equipo que acumula 2 empates y 3 derrotas en sus últimos cinco enfrentamientos, donde la pasada jornada salieron mermados moralmente tras sucumbir ante el Levante, penúltimo clasificado, por 2 a 0 en el Ciutat de Valencia.

Con todo ello, el Deportivo Alavés llega al duelo pisándole los talones al Valencia desde la décimo sexta posición, a 2 puntos de su rival. El descenso le mira de reojo a también dos puntos. Con la derrota del Elche y los empates de Mallorca y Levante, los vitorianos quieren una victoria que les permita coger un poco de aire.

En la primera vuelta del campeonato, el duelo en el Estadio de Mendizorroza se saldó con un empate sin goles, donde Denis Suárez estuvo a punto de darle la victoria a los locales con un remate al palo en los últimos minutos, en una noche donde los babazorros fueron superiores. Meses después, veremos como han evolucionado ambos equipos que no han sido capaces de salir de la zona baja.