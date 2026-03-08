Alineaciones Valencia - Alavés: Alineación posible de Valencia y Alavés en el partido de hoy de LaLiga EA Sports

Los pupilos de Corberán y de Quique Sánchez Flores buscarán tres puntos este domingo a partir de las 21:00 horas en el Estadio de Mestalla

Valencia y Deportivo Alavés se medirán este domingo a partir de las 21:00 horas en el Estadio de Mestalla. En un encuentro que podrán seguir en directo y online a través de ESTADIO Deportivo, ches y babazorros pelearán por tres puntos que tienen la misma urgencia para uno y otro conjunto. El Valencia, tras el triunfo de la pasada jornada ante Osasuna, está cuatro puntos por delante del descenso a Segunda división que ahora mismo marca el Mallorca. En el caso de los bermellones, recortaron un punto con los puestos que dan derecho a estar el próximo curso en Primera tras empatar a dos ante los rojillos.

El Deportivo Alavés llega a este duelo en Mestalla con un viejo conocido para los valencianistas como Quique Sánchez Flores. El técnico, que vivió su última etapa en el Sevilla, al que consiguió librar del descenso a Segunda, tratará de cumplir esa máxima de 'entrenador nuevo, victoria asegurada'.

Alineación posible del Valencia hoy en LaLiga EA Sports

No se esperan demasiados cambios en el once titular del Valencia respecto al último que presentó ante Osasuna. Las bajas siguen siendo las mismas para Corberán con Diakhaby, Foulquier, Agirrezabala y José Manuel Copete. La única duda con la que contará Corberán será la de Lucas Beltrán que lleva toda la semana con molestia sen la rodilla y que se ha ejercitado al margen del grupo. Se espera nuevamente a Sadiq en la punta de ataque. El nigeriano fue el que más peligro generó la pasada jornada ante Osasuna y además fue el que provocó el penalti que a la postre sería definitivo.

Alineación posible del Valencia: Dimitrievski, Cömer, Núñez, Thierry, Gayá, Javi Guerra, Guido Rodríguez, Ugrinic, Luis Rioja, Ramazani y Sadiq.

Alineación posible del Deportivo Alavés hoy en LaLiga EA Sports

Por parte del Deportivo Alavés, la primera alineación de Quique Sánchez Flores al frente del cuadro babazorro puede ser toda una incógnita aunque con tan pocos días de trabajo del sustituto del 'fugado' Coudet, parecería una locura que hubiese una revolución a las primeras de cambio.

En lo que a bajas se refiere, el Deportivo Alavés no cuenta con ausencias confirmadas aunque la duda de Ville Koski está muy presente a pesar de haberse recuperado de una operación de menisco y estar trabajando con el grupo esta semana. Si será baja por sanción Pablo Ibáñez al llegar al ciclo de cinco amarillas y Víctor Prada que fue expulsado en el último encuentro el Levante. Teniendo en cuenta los últimos onces que usó Quique Sánchez Flores en el Sevilla, podría alinear una defensa de cinco ante el Valencia.

Alineación posible del Deportivo Alavés: Sivera, Pacheco, Jonny, Tenaglia, Youssef, Ángel Pérez, Blanco, Denis Suárez, Aleñá, Lucas Boyé y Toni Martínez.