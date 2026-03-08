El Betis se reencuentra con Hernández Maeso en Getafe, tres meses después del polémico penalti de Bartra

El colegiado extremeño ha sido designado para dirigir el duelo de la jornada 27 de LaLiga EA Sports que los verdiblancos afrontan este domingo ante un Getafe CF que tampoco tiene buenos recuerdos de este árbitro

Como viene siendo habitual a lo largo de la presente temporada, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) va anunciando las designaciones arbitrales justo el día antes de que se jueguen los encuentros, así que Getafe CF y Real Betis conocen desde el mediodía de este pasado sábado que el encuentro que disputarán en la sobremesa de este domingo en la jornada 27 de LaLiga EA Sports estará dirigido por el colegiado extremeño Francisco José Hernández Maeso. Los verdiblancos se reencuentran con él tres meses después del controvertido penalti señalado a Marc Bartra ante el FC Barcelona.

Al frente del VAR estará el valenciano Iván Caparrós Hernández, auxiliado por el vasco Ricardo de Burgos Bengoetxea, que precisamente viene de ser el árbitro principal de El Gran Derbi del pasado domingo en La Cartuja ante el Sevilla FC. En las bandas del Coliseum getafense, como jueces de línea, estarán Abraham Pérez y Gonzalo García.

Hernández Maeso nació en Bruselas (Bélgica) hace 37 años y ascendió a Primera división en la campaña 2023/2024, después de pasar tres cursos en LaLiga Hypermotion y de pitar durante una década en la extinta Segunda B antes de la conversión al actual formato de la Primera RFEF. Así, está afrontando su tercer curso en la máxima categoría, donde ha dirigido un total de 51 encuentros en los que no ha dejado buen recuerdo en el Getafe CF ni en el Real Betis.

El Betis sólo ha ganado un partido de cuatro con este árbitro y el Getafe aún no conoce el triunfo

El Real Betis sólo ha podido vencer en una de las cuatro citas ligueras que ha contado con Hernández Maeso como juez de la contienda. El estreno de los verdiblancos con este colegiado fue el 1 de diciembre de 2024, en la jornada 15 de la 24/25, con una derrota por 2-0 ante la Real Sociedad en el Reale Arena. Sin embargo, en ese mismo curso, el 24 de abril (jor. 33), pitó una goleada por 5-1 contra el Real Valladolid en el estadio Benito Villamarín.

A lo largo de la presente campaña, Hernández Maeso y el Real Betis se han vuelto a encontrar dos veces: el 18 de octubre, en un 2-2 con el Villarreal CF en el Estadio de La Cerámica, y el 6 de diciembre, en una derrota por 3-5 frente al FC Barcelona en La Cartuja de Sevilla. Los verdiblancos han visto 14 amonestaciones (algo más de tres de media) y no han sufrido expulsiones; pero sí sufrieron un polémico penalti por supuestas manos de Marc Bartra tras un disparo del culé Marcus Rashford que rebotó antes en el muslo del central verdiblanco.

Por su parte, el árbitro extremeño sólo ha dirigido en dos ocasiones al Getafe CF, que ha resultado perdedor en ambas citas, y las dos han tenido lugar en la presente 2025/2026: un 3-0 contra el Valencia CF en Mestalla, el 29 de agosto de 2025 en la jornada 3, y un 1-2 frente a la Real Sociedad en el Coliseum, el pasado 9 de enero en la jornada 19. Cinco tarjetas amarillas y ninguna expulsión es el saldo de los azulones con él.