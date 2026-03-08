Sevilla - Rayo Vallecano: horario y dónde ver hoy en TV el partido de LaLiga

El Sevilla recibe este domingo al Rayo Vallecano en la jornada 27 del campeonato liguero con el objetivo de dar un paso importante hacia la permanencia

Vargas, con opciones de volver contra el Rayo, en el duelo de la primera vuelta. IMAGO

El Sevilla afronta la visita del Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán, correspondiente a la jornada 27 del campeonato liguero, con una amplia sonrisa después del meritorio y trascendente empate conseguido en el derbi contra el Betis tras neutralizar un 2-0 en contra.

Además, estas tablas prolongan una racha positiva de los nervionenses, que engarzan cuatro choques sin perder, con un balance de tres empates y un triunfo y siete puntos de los últimos doce. Esta dinámica le ha permitido auparse en la tabla, con 30 puntos en su casillero, seis por encima del descenso.

Oportunidad ante otro rival directo

Así las cosas, hoy dispone de la oportunidad de dar un golpe en la mesa ante el cuarto rival directo que se enfrenta en los últimos cinco partidos, pues si se impone al Rayo podría abrir una brecha significativa, además del impulso moral que supondría tras dos salidas en las que ha sumado cuatro puntos.

Enfrente tendrá un rival que ocupa la decimotercera plaza con 30 unidades y que también llega a Nervión en buen momento tras conseguir cuatro resultados positivos. Y es que los de Íñigo Pérez se impusieron hace tres jornadas al Atlético, lograron empatar en La Cartuja ante el Betis en un partido polémico, firmaron tablas con el Athletic en Vallecas en la jornada anterior y dl miércoles golearon al Oviedo en partido aplazado. Es decir, que sumó ocho de 12 puntos posibles.

Cabe recordar que los nervionenses se impusieron en la primera vuelta en Vallecas por 0-1, con tanto de Akor Adams

Sevilla-Rayo Vallecano: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta esta tarde al Sevilla con el Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 27 del campeonato liguero, se disputará en el Ramón Sánchez-Pizjuán este domingo 8 de marzo de 2026, a partir de las 18:30 horas, es decir en la tercera franja horaria de la jornada futbolística dominical..

Sevilla-Rayo Vallecano: ¿Dónde verlo por televisión?

Este partido liguero que mide a nervionenses con rayistas se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en DAZN, con la opción habitual de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones.

Sevilla-Rayo Vallecano: ¿Cómo seguir online este duelo?

Además de la vía televisiva, existe la opción de seguir este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un pormenorizado minuto a minuto con todos los detalla de lo que ocurra sobre el césped del Sánchez-Pizjuán. La cobertura de ED continuará tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas sevillistas.