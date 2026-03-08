El empate del Sevilla contra el Rayo y la derrota del Betis en Getafe copan la portada de ESTADIO Deportivo de este lunes, con lugar también para el proceso de compra del club nervionense

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 9 de marzo de 2026:

SEVILLA - RAYO VALLECANO: ABONADO A SUMAR (1-1)

El Sevilla firma un nuevo empate en casa después de adelantarse en el marcador con gol de Akor Adams, neutralizado en la reanudación por Pacha Espino en un partido con méritos repartidos y un nuevo sistema de Almeyda

GETAFE - BETIS: CON LA CABEZA EN GRECIA (2-0)

Con numerosos cambios pensando en el partido del jueves, el Betis fue superado por el Getafe y pierde la ocasión de afianzar el quinto puesto

LA COMPRA DEL SEVILLA "VA BIEN"

El socio de Sergio Ramos, Martin Ink, estuvo en Nervión y se mostró optimista acerca del proceso para hacerse con el control del club