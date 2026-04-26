El Sevilla, tocado tras ver cómo le remontan en los últimos instantes y le meten el gol de la derrota en el minuto 99

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 27 de abril de 2026

OSASUNA 2-1 SEVILLA FC: NO HAY CONSUELO

Un gol de Catena en el 99' hunde aún más a un Sevilla que, por primera vez esta temporada, acabará la jornada en posiciones de descenso

OUNAHI, GUSTA

Manu Fajardo maneja buenos informes del 'todocampista' marroquí, con una cláusula de 20 millones y la versatilidad para ser pivote, mediapunta o interior

EL ELCHE, LANZADO A POR LA SALVACIÓN

Gana en Oviedo (1-2) y se aleja del peligro; victoria de Villarreal ante el Celta (2-1) y empate de Rayo y Real (3-3)

ÁLEX MÁRQUEZ HIZO DE MARC EN JEREZ

El piloto de Gresini repite en el Gran Premio de España, en el que su hermano se cayó en la segunda vuelta

EL HOMBRE YA BAJA DE LAS DOS HORAS

El keniano Sabastian Sawe se convierte en el primer atleta que baja de las dos horas en el maratón y deja el nuevo récord en 1:59:30