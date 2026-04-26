¡Histórico! El hombre ya baja de las dos horas en maratón (1:59:30)

El keniano Sabastian Sawe bate el récord del mundo de maratón y supera en más de un minuto la marca anterior; el nuevo récord: 1:59:30

El hombre ya baja de las dos horas en el maratón. El keniano Sabastian Sawe ha batido el récord del mundo en un maratón oficial al vencer en uno de los más importantes del mundo, el Maratón de Londres, con un tiempo de una hora, 59 minutos y 30 segundos.

Sawe no fue el único que bajó de la hora y, de hecho, hasta tres atletas rebajaron el récord del mundo que hasta ahora tenía su compatriota Kelvin Kiptum, de 2:00.35, desde que lo batiera el 8 de octubre de 2023 en Chicago (Estados Unidos). Tras él llegaron el etíope Yomif Kejelcha (1h59:41) y al ugandés Jacob Kiplimo (2h00:28) con unas marcas que hasta ahora no se habían visto.

"Es un día histórico para mí", aseguraba el nuevo recordman mundial de maratón a la BBC británica. "La verdad es que empezamos la carrera muy bien y cuando nos acercábamos al final me sentía muy fuerte. Creo que mis rivales me han ayudado mucho -a batir el récord-. Cuando vi el tiempo me emocioné. Todo lo que he trabajado los últimos meses se ha transformado hoy en un gran resultado", afirmaba el keniano Sabastian Sawe, que promedió un tiempo de dos minutos y 49 segundos por kilómetro.

La carrera en sí transcurrió con igualdad entre los tres componentes del podio más el campeón olímpico, Tamirat Tola, Amos Kipruto y Deresa Geleta. Sin embargo, a partir del kilómetro 30, Sawe y Kejelcha se marcharon en solitario. A falta de un kilómetro, Sawe aceleró, dejó atrás a Kejelcha y se proclamó campeón.

Tigst Assefa también bate el récord mundial femenino

El de Sawe no fue el único récord que se batió en Londres. La etíope Tigst Assefa se imponía en la prueba femenina y superaba su propio récord del mundo con un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 41 segundos.

"Estoy muy feliz de ganar de nuevo. Quiero darle las gracias a dios por permitirme esta victoria. Repetir triunfo significa mucho para mí. (...) La felicidad no para de crecer en mí. Mi plan era venir aquí a romper mi propio récord del mundo del año pasado y conseguirlo es una gran satisfacción. Le quiero dar las gracias a mis rivales, porque han dado una batalla muy bonita y me siento muy afortunada", afirmaba la etíope a la misma cadena británica.

Así mismo, el tiempo del segundo clasificado (1:59:41), el etíope Yomif Kejelcha, le convierte en el mejor en un debut en una maratón en la historia, aparte de superar la mejor marca de su país. Algo que, lógicamente, también logró Kiplimo para Ugandacon su 2:00:28.