Lieja-Bastoña-Lieja 2026: horario, perfil, recorrido, canal y dónde ver en TV y online el cuarto Monumento con Pogacar y Evenepoel

Espectacular la lista de ciclistas que veremos en La Decana con el ganador de las dos últimas ediciones, Tadej Pogacar, y otros enormes ciclistas como Remco Evenepoel o el incipiente Paul Seixas

Si cualquier edición de la Lieja-Bastoña-Lieja ya es un espectáculo, qué decir de la edición de este año 2026, una en la que la Decana cumple 112 añso y en la que tendremos el placer de vivir el primer duelo a tres entre Tadej Pogacar, Remco Evenepoel y Paul Seixas; y claro, todo ello sobe un durísimo recorrido de 259,9 kilómetros por Las Ardenas.

El nivel de los participantes es tremendo. Hablamos de que entre Pogacar y Evenepoel se han repartido los últimos cinco triunfos (3-2 para el esloveno) y que junto a ellos estará un Seixas que viene de ganar la Flecha Valona y que en la Strade Bianche incluso aguantó por momentos la rueda del cuatro veces ganador del Tour de Francia.

Tadej Pogacar, en persecución de Eddy Merckx

El palmarés de la Lieja-Bastoña-Lieja nos habla de hasta cinco coronas de Eddy Merckx por las cuatro de Alejandro Valverde y las tres con las que cuenta hasta la fecha Pogacar. Aunque ganar la de este domingo 26 de abril no convertirá al ciclista del equipo UAE en el mejor de la historia, sí supondría dar un nuevo paso en tal dirección.

Para lograr tal cometido no solo deberá enfrentar a los ya mencionado, sino también al británico Thomas Pidcock, plata en 2023, que llega de afilar la forma en el Tour de los Alpes, así como a un nutrido grupo de franceses con Vauquelin, Lenny Martínez y Gregoire.

En cuanto a los representantes españoles, Movistar presentará una formación donde las referencias serán el belga Cian Uitjdebroeks, Iván Romeo, y Roger Adriá. En las filas del Cofidis Alex Aranburu e Ion Izagirre, séptimo en la Flecha Valona, serán las opciones, y en el Bahrain estará Pello Bilbao. También participarán otros tres conjuntos españoles como Caja Rural Seguros RGA, Kern Pharma y Burgos Burpellet BH.

Perfil y recorrido de la Lieja-Bastoña-Lieja 2026

La Lieja-Bastoña-Lieja de 2026, también conocida como La Decana, se disputará sobre un recorrido de 259,5 kilómetros con salida y llegada en Lieja. Siguiendo la clásica estructura de ocho, la prueba va y vuelve a Lieja pasando por Bastoña para un desnivel acumulado de 4.300 metros. La primera parte es hasta cierto punto sencilla, pero la segunda está repleta de cotas que elevan hasta el máximo la exigencia de la prueba.

Entrando algo más en detalle tenemos que la prueba masculina consta de hasta 11 cotas principales, no demasiado largas, pero sí con fuertes pendientes. Centrándonos en las más destacadas tenemos la Côte de Wanne, con pendientes cercanas al 12,5 por ciento, Col du Rosier (la más larga del día con 4,4 kilómetros al 5,9 por ciento), la mítica Côte de la Redoute (1,6 km al 9,4 por ciento) y, por supuesto, la decisiva Côte de la Roche-aux-Faucons (1,3 km al 11 por ciento y a solo 13 kilómetros de la meta).

A qué hora se disputa la Lieja-Bastoña-Lieja 2026

El cuarto monumento del año tendrá lugar este domingo 26 de abril con salida neutralizada a partir de las 09:50 horas, siendo el comienzo real alrededor de las 10:00 horas. Hablamos de una prueba de fondo que debe desarrollarse en un tiempo de entre 6 y 7 horas, por lo que se estima que finalice entre las 16:00 y las 16:40 horas.

Dónde ver en TV y online la Lieja-Bastoña-Lieja 2026

El cuarto Monumento de la temporada ciclista de 2026, la Lieja-Bastoña-Lieja, será emitido en directo en España en televisión a través de Eurosport, pudiendo seguirse también en streaming a través de Max. Otra opción es ver la carrera a través de alguna de las plataformas que incluyen Eurosport como Movistar o DAZN. El comienzo de la emisión a través de Eurosport será a las 9:45 y continuará de manera ininterrumpida hasta la finalización de 'La Doyenne'.

Además, en ESTADIO Deportivo tendrás información detallada de la prueba, así como una crónica a su conclusión y noticias alrededor de lo más interesante que acontezca en la carrera.