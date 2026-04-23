Del césped al papel: las recomendaciones de ESTADIO Deportivo para acertar en el Día del Libro

El mundo del deporte y la literatura están más relacionados de lo que se puede pensar en un principio por culpa de los estereotipos; por eso, en el Día Internacional del Libro, lanzamos una serie de recomendaciones de títulos no tan conocidos que mezclan libros con varios deportes como fútbol, baloncesto, ciclismo o boxeo

Los estereotipos dicen que es complicado ver a un futbolista o un deportista en general leyendo un libro y a un escritor viviendo con pasión algún deporte, pero la realidad es que literatura y deporte siempre han ido de la mano. De hecho, los libros con temática deportiva son miles, escribiéndose cada vez más sobre este tema.

Biografías, relatos épicos, historias de superación o ensayos sobre las virtudes de un deportista forman las millones de páginas de literatura deportiva que podemos encontrar. Debido a la gran variedad que existe y a la efeméride que se celebra el 23 de abril, el Día del Libro, en ESTADIO Deportivo hemos querido huir de los tópicos y hacer nuestra particular lista de libros deportivos que no pueden faltar a todo amante del deporte. Para ello contamos con la ayuda de José Luis Ramírez, cofundador de QueLibroLeo, referente en el mundo del libro en lengua castellana con más de cuatro décadas de experiencia en el sector.

Libros de fútbol

Dentro del deporte rey, lo que más se vende en la actualidad son las biografías. Desde la de Andrés Iniesta y su gol en el Mundial de Sudáfrica hasta la etapa de Maradona en Sevilla, 'La jugada de mi vida' y 'Maradona que estás en los cielos', respectivamente. Son muchos los futbolistas y entrenadores que cuentan su historia, por eso en esta ocasión recomendamos algo totalmente distinto, ya que en las biografías lo que llama la atención para adentrarte en la lectura del libro es que te guste el personaje en cuestión previamente.

Las novelas de Philip Kerr

Este afamado escritor británico, reconocido por su novela histórica del detective Bernie Gunther, escribió también tres novelas ambientadas en el fútbol, concretamente en el fútbol inglés.

El protagonista de estas novelas se llama Scott Manson y es entrenador y detective. En ellas, que son muy originales, se cuenta muy bien todo lo que envuelve al fútbol inglés, la cantidad de dinero que mueve y demás. Las tres novelas llevan por título 'Mercado de invierno', 'Falso Nueve' y 'La Mano de Dios'. Se trata de una manera de leer una novela detectivesca tradicional, pero ambientada en el mundo del fútbol.

'Fiebre en las gradas', de Nick Horby

Protagonizada por el propio Horby, quien es fiel seguidor del Arsenal, cuenta todo lo que envuelve al fútbol desde la perspectiva de los aficionados. Realmente muestra lo que siente la gente que es muy fan del fútbol y está esperando que su equipo juegue todos los fines de semana. "Es una novela imprescindible desde el otro lado, desde dentro del fútbol, desde todos los seguidores que yo creo que son los que hacemos el fútbol", asegura Ramírez.

Dentro de este estilo, y también un clásico, está 'El fútbol a sol y a sombra', de Eduardo Galeano. También 'La vida que pensamos, cuentos de fútbol', de Eduardo Saqueri. En ella también se cuenta el fútbol desde el lado del espectador en todas sus facetas.

Novela de baloncesto

Harland Coben creó un personaje que es Myron Bolitar, al que luego le ha sacado mucho jugo y del que ha escrito muchísimas novelas. Este personaje es un jugador de baloncesto al que una lesión mantiene apartado de las canchas y entonces se convierte en agente deportivo y, ocasionalmente, detective privado. Hay una novela que lleva por título 'Tiempo Muerto' que está ambientada en el mundo del baloncesto profesional de la NBA, en Estados Unidos, y es "muy entretenida y muy dinámica".

Además, como curiosidad, este mismo personaje protagoniza también una novela que investiga el mundo del golf, que lleva por título 'Muerte en el hoyo 18'.

Variedad de títulos polideportivos

'Plomo en los bolsillos', de Ander Izaguirre, cuenta 16 episodios de la otra cara del Tour de Francia. Cuenta las victorias y las derrotas más legendarias. Por ejemplo, las últimas 40 pedaladas de Tom Simpson antes de morir en Mont Ventoux o los duelos memorables, antiquísimos, entre Coppi y Bartali o entre Anquetini y Pulidor, incluso entre Merckx y Ocaña. Y, por supuesto, las hazañas mucho más actuales, como las de Indurain. Además, lo cuenta con una estética muy literaria. Es decir, no es una crónica deportiva como tal, es un libro muy literario, aunque cuenta las hazañas de estos protagonistas del Tour.

'Correr', de James Chenoz, narra la vida de Emil Zatopek, el atleta checoslovaco que consiguió lo que no ha logrado nadie. En los Juegos Olímpicos de Helsinki del 52 ganó los 5000, los 10.000 y la maratón. Y cuenta no solo por qué era especial o no solo sus entrenamientos, narra también muy bien toda la vida en aquella Checoslovaquia que estaba alineada con Rusia y la Primavera de Praga y demás. Narra 40 años de la vida de Zatopek con el hilo conductor del atletismo. "Es una novela muy cortita, se lee muy fácil, y es de esas que te quedas luego pensando cosas", matiza Ramírez.

El boxeo, un deporte muy literario

El mejor de todos los libros que se han publicado sobre el boxeo, que son tres cuentos de Jack London. Hay un libro que incluye estos tres cuentos de Jack London, que es 'Knockout, tres historias de boxeo'. Es un libro cortísimo porque son tres relatos muy breves y es protagonizado por tres boxeadores diferentes de cuando estaba empezando el boxeo. Se trata de un básico porque Jack London primero escribe maravillosamente bien y luego, además, es que narra el mundo del boxeo, de los inicios del boxeo, de forma magistral.

También merece una mención especial el periodista Manuel Alcántara, que tiene un libro que es 'La edad de oro del boxeo'. Y es que Alcántara es un poeta del deporte, haciendo de sus crónicas deportivas pura literatura.