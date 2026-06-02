Lo que Sergio Ramos no explicó sobre su oferta de compra del Sevilla

ESTADIO Deportivo ha tenido acceso a información privilegiada de la negociación entre Sergio Ramos, Five Eleven Capital y las principales familias sevillistas, pudiendo desgranar aquellos detalles más ambiguos y no explicados claramente por el camero durante su rueda de prensa

Sergio Ramos dio este pasado lunes una rueda de prensa en el Hotel Eurostars Torre Sevilla en el que mostró su verdad sobre la fallida compraventa del Sevilla Fútbol Club, después de que ésta saltara por los aires el pasado miércoles tras un encuentro en el que los compradores cambiaron de manera sorpresiva las cifras del acuerdo alcanzado y en el que se venía negociando a lo largo de los últimos cinco meses entre las grandes familias de accionistas del Sevilla FC y Ramos, junto a Five Eleven Capital

“La diferencia es de solo cinco millones de euros”, llegó a decir un Sergio Ramos que proyectó a todos los medios de comunicación presente las dos propuestas presentadas por su grupo; la inicial, de unos 400 millones de euros y que incluía una ampliación de compra por valor de 80 millones de euros, y la modificada a última hora, con una ampliación de compra por valor de 120 millones de euros y que llevaría al grupo liderado por el camero hasta el poder del 60-67% del capital social.

La letra pequeña de la oferta de Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC

ESTADIO Deportivo ha tenido acceso a documentación privilegiada sobre la compraventa del Sevilla FC entre los actuales accionistas del club y Sergio Ramos, junto a Five Eleven Capital. Un intento de cambio en el acuerdo alcanzado entre las partes en el que la letra pequeña y la realidad demuestra que las diferencias son mucho más importantes que esos supuestos cinco millones de diferencia de los que habló Ramos, después de haber recibido un duro comunicado por parte de los accionistas del Sevilla FC.

Con una inversión de entre 222 y 262 millones de euros, frente a la anterior de 376’3, el inversor se hace con el control absoluto del Sevilla FC a nivel de gestión y del valor económico subyacente, alcanzando el 60%-67% del capital social de la entidad. De esta forma, además, Sergio Ramos y los suyos pueden ejecutar futuras ampliaciones de capital dilutivas para el resto de los accionistas. Con este nuevo acuerdo, la valoración subyacente (EV) del cien por cien de la entidad sería tan solo 285 millones de euros, un -35% respecto a la valoración acordada previamente.

Para los accionistas vendedores de la transacción inicial, en la que se vendía un 85% del capital social, el ‘cash out’ a percibir era 296 millones, pasando luego a una cifra en millones de entre 87 y 121, además en una fecha indeterminada. Con esto, los accionistas actuales, además, seguirían quedándose con un 28-34% del capital social del club, convirtiendo su patrimonio en una inversión minoritaria y profundamente ilíquida. Además, a los accionistas actuales no se les ofrece pactos de gobernabilidad futuros (incluyendo cláusulas de drag / tag along) ni tampoco opciones de venta o desinversiones potenciales (put option).

En la nueva propuesta se canalizan de forma inmediata 120 millones en recursos para el Club que no son necesarios desde un punto de vista de las necesidades de liquidez de la entidad o de su solvencia financiera, más aún teniendo en cuenta la estricta regulación de Control Económico de LALIGA (fair play financiero). Hablamos de una ampliación de capital que sería estéril desde el punto de vista del objetivo de aumentar la capacidad de inscripción en la temporada 26/27, pues a partir de 60 millones de euros no sería eficaz. Dato que demuestra, por tanto, que el argumento de Ramos de que la ampliación de compra de 120 millones era recomendación de LaLiga, no sería cierto.

En este acuerdo, el precio unitario por acción ofrecido a los accionistas transmitentes es un 10% inferior al previamente acordado y únicamente por una porción mínima de sus paquetes accionariales. Es decir, el volumen es tan solo de 1/3 de la transmisión anterior si la oferta posterior es por el 18% del capital social total, o de 2/5 partes la transmisión anterior si la oferta es por el 25%.

La Cronología de la venta del Sevilla FC a Sergio Ramos

La cronología de la negociación y las cifras reales son las ya avanzadas por ESTADIO Deportivo semanas atrás, tanto como el propio Sergio Ramos y los accionistas, a través de su comunicado, han acabado confirmando. Una LOI firmada en enero y un acuerdo refrendado el pasado 13 de mayo por valor de 376’3 millones de euros por el 85% del capital social del club: 296’3 millones de euros para los accionistas a cambio de 87.947 acciones transmitidas y una ampliación de capital por valor de 80 millones de euros que lleva al inversor hasta el 95-99% del capital social del Sevilla FC tras la ampliación.

Con Five Eleven Capital en calidad de comprador, los actuales accionistas vendían sus acciones a un precio nominal de 3.369 euros sin incluir el impacto de las retenciones por contingencias y teniendo en cuenta el 100% de los ‘earn out’ potenciales. Los 376 millones de la transacción, además, estaba acordado en un pago a 60%-30%-10%.

La nueva oferta de Sergio Ramos y el grupo DMI

A cinco días de que finalice el periodo de exclusividad firmado con los compradores, en la operación desaparece Five Eleven Capital y Sergio Ramos se presenta con un nuevo inversor mexicano, con nuevos interlocutores y cambio de abogados incluido.

En esta nueva propuesta, Sergio Ramos y sus nuevos aliados presentaban un préstamo participativo inmediato por valor de 120 millones de euros convertible en acciones en dos o tres meses; es decir, una emisión de 75.000 nuevas acciones. En total, 178.467 acciones tras la ampliación. O lo que es lo mismo, un 42% del capital social del Sevilla FC.

A los accionistas, una oferta de adquisición de acciones por hasta un 18-25% adicional del capital social. Es decir, entre 32.124 acciones y 44.617. De esta forma, los nuevos inversores se hacen con un 60%-67% del capital social del Sevilla FC.

Y aquí reside el truco, o la letra pequeña de la nueva operación. Aunque a los accionistas, como expuso Ramos, se le paga la acción a 3.175 euros, por un total de 102-142 millones, no se determina la fecha de esta compra ninguna. En todo este proceso, además, el 85% del capital inicial que los vendedores disponía al inicio del proceso de venta, éste se diluye hasta el 49’3% del capital social. Es decir, un -37% de lo acordado inicialmente en el que los actuales accionistas pasarían de un 85% inicial a seguir disponiendo de un 28-34% no vendido.

Resumiendo, con una inversión total de 222-262 millones de euros, en lugar de los 376’3 millones acordados inicialmente, el inversor se queda con la mayoría del control del Sevilla FC, lo que además le faculta para hacer ampliaciones de capital futuras que diluyan aún más al resto de accionistas. El negocio, desde luego, es absolutamente redondo desde el punto de vista del comprador.