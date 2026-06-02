Mendilibar puede convertirse en aliado del Sevilla para hacer negocio con Pedrosa

El lateral izquierdo ya se despidió del Elche, donde ha militado cedido esta última campaña, y desde Grecia le colocan en el punto de mira de Olympiacos. El técnico vasco lo conoce bien y lo utilizó de forma habitual en el arranque de la 23/24, antes de ser destituido

Una vez rotas las negociaciones con Sergio Ramos, por más que el camero siga tendiendo la mano a los principales accionistas, el Sevilla FC da sus primeros pasos en un mercado verano que se presume bastante duro. Desde la cúpula directiva buscan una venta urgente que permita cuadrar los tiempos de la necesaria ampliación de capital. Porque, a día de hoy, ni siquiera podría registrar en LaLiga a los dos fichajes cerrados por Antonio Cordón antes de hacer las maletas: Juan Iglesias y Arouna Sangante; sin olvidar que Independiente del Valle sigue luchando para hacer valer el acuerdo por el lesionado Patrik Mercado.

El regreso de tres cedidos que deben ser inscritos

En una situación idéntica se encuentran aquellos jugadores que regresan de sus respectivas cesiones y deben ser de nuevo inscritos para poder competir si no se les encuentra antes una salida. Es el caso de Alfon González, por el el Villarreal no ejercerá su opción de compra, y los dos futbolistas que han militado a préstamo en el Elche: Rafa Mir y Adrià Pedrosa. Por el delantero, pendiente de la resolución de su juico por agresión sexual, el club franjiverde aún podría hacer efectiva una compra simbólica. Pero con el lateral izquierdo la decisión parece clara: tendrá que volver a Nervión. Aunque ya se le relaciona con el Olympiacos.

La despedida de Pedrosa del Elche

De momento, el catalán se despidió a través de sus redes sociales del que ha sido su equipo en la 25/26 una vez conseguida la permanencia. "Esta afición y esta ciudad merecían seguir en lo más alto. Me voy feliz por haber cumplido el objetivo y orgulloso de haber defendido estos colores. Gracias por el cariño desde el primer día y mis mejores deseos para el futuro. ¡Mucho Elche!", señaló en un mensaje que viene a confirmar que no seguirá en el Martínez Valero.

A sus 28 años, Pedrosa tiene dos campañas más de contrato con el Sevilla FC, que a priori tiene cubierto además el flanco zurdo de la zaga con el chileno Gabriel Suazo y el joven Oso, aunque el canterano podría ser traspasado ante el interés del Estrasburgo, que como ha informado ESTADIO Deportivo presentará una oferta formal en los próximos días.

Olympiacos piensa en Pedrosa y Maffeo para los laterales

En el Sánchez-Pizjuán, en cualquier caso, lo que interesaba es que el Elche hubiese ejercido una opción de compra de dos millones de euros. Pero en su afán por intentar hacer caja con el defensor barcelonés, el Sevilla FC podría encontrar un aliado en José Luis Mendilibar, que lo conoce bien. No en vano, lo utilizó de forma habitual en el arranque de la campaña 23/24, en la que fue prematuramente despedido por el club nervionense, recogiendo ahora el medio griego Gazetta que es una de las opciones que maneja el técnico vasco para reforzar el lateral izquierdo del Olympiacos.

Dicha información apunta que para el lateral diestro valora también el nombre de Pablo Maffeo, que encara su último año de contrato con el Mallorca. A priori, un fichaje más costoso que el de Pedrosa, cuyo valor de mercado es de tres millones de euros, según la web especializada Transfermarkt.

Los números de Pedrosa en el Elche y en el Sevilla FC

La temporada del ex canterano del Espanyol, desde donde recaló a coste cero en el conjunto sevillista, no ha sido brillante, pero sí ha sumado un buen número de partidos a las órdenes de Eder Sarabia (30 en total). En LaLiga, no obstante, solo ha sido titular en nueve de los 26 choques disputados, sumando otros cuatro en la Copa del Rey para un total de 1.387 minutos, en los que ha firmado además un gol y dos asistencias.

Dichos números le mantienen en el escaparate después de que las dos campañas anteriores, pese a todo, también acumulase una importante presencia en el cuadro nervionense. En la temporada de su estreno, de hecho, llegó a jugar 40 partidos, cuatro de ellos en Champions, y 2.491 minutos, mientras que en la 24/25 presentó unos guarismos similares al parar su contador en 2.326' repartidos en 34 duelos, sumando entre ambos cursos tres tantos y cinco pases de gol.

En manos de Luis García Plaza

Tras no convencer a Matías Almeyda el pasado verano, está por ver qué decisión toma Luis García Plaza con Pedrosa una vez que a comienzos de julio se ponga a sus órdenes, si antes no se concreta una salida. Pero en su actual situación, cualquier posibilidad de hacer negocio, por pequeño que sea, sería celebrado en Nervión.