Las dudas de Accionistas Unidos con Sergio Ramos y el ataque a los máximos accionistas: "Todo por la pasta"

La plataforma de pequeños accionistas del Sevilla FC insiste en pedir la dimisión del actual consejo de administración y vuelve a señalar a las familias que controlan el club por defender "exclusivamente su dinero". Al mismo tiempo, también recela de las verdaderas intenciones de la oferta del camero

Por más que Sergio Ramos sorprendiese este pasado lunes al tender la mano a los grandes accionistas del Sevilla FC para tratar de alcanzar un acuerdo, lo cierto es que el proceso de compra-venta negociado desde hace meses con el camero y Five Eleven Capital no tiene ninguna opción de resurgir. Las familias que controlan el club de Nervión ya lo dejaron claro en un durísimo comunicado, anunciando incluso una denuncia por incumplir lo pactado, y las explicaciones del ex jugador blanquirrojo no han alternado la nueva hoja de ruta, pasando a la acción para buscar desde ya un nuevo fondo inversor interesado.

Cada cual trata de defender su 'verdad' en toda esta batalla. Los Castro, Alés, Carrión, Guijarro y Del Nido Benavente se sienten "engañados", mientras que Sergio Ramos habla de "una diferencia de solo 5 millones de euros" que no es tal en realidad. Además, desde LaLiga se han apresurado a desmentir su coartada, negando que recomendaran elevar la ampliación de capital de 80 a 120 millones de euros. Pero, números al margen, la sensación que queda es que el gran perjudicado no es otro que el Sevilla FC.

Contra Sergio Ramos y los máximos accionistas

Así, desde Accionistas Unidos, una de las plataformas de base del sevillismo, han vuelto a emitir un nuevo comunicado para mostrar sus recelos sobre las verdaderas intenciones de Sergio Ramos. En este sentido, comparten el temor expresado por los grandes accionistas sobre su nuevo socio, el grupo inversor mexicano DMI, aludiendo a un posible interés en la venta del estadio. Pero no por ello se ponen de parte de quienes siguen controlando la entidad, señalándolos muy al contrario por anteponer sus intereses económicos.

"A la luz de las declaraciones públicas de los protagonistas en la fallida operación de compra/venta del club, (la SAD), donde cada parte implicada solo quiere ganar el relato de los acontecimientos, se puede constatar varias cosas: TODOS los accionistas mayoritarios, los que tienen al club judicializado por cuitas entre ellos, (desde hace 6 años), han cerrado filas en un comunicado, defendiendo EXCLUSIVAMENTE su dinero. El PACTO x LA PASTA, tan RUINOSO para el Sevilla FC, ha vuelto a entrar en escena", indica la nota publicada en sus redes sociales.

Tres preguntas para los máximos accionistas

Así, desde la citada agrupación de pequeños accionistas lanzan "tres preguntas pertinentes hacia las familias mayoritarias que tienen maniatado al club, y la entidad al borde del colapso", proponiéndoles con ellas posibles soluciones. "¿Se unirán también en un PACTO de Socios para SALVAR AL SEVILLA de la hecatombe? ¿Retirarán sus demandas judiciales para poner fin a la judicialización del club y sacarán al Sevilla FC de los juzgados? ¿Serán capaces de llegar a un acuerdo de mínimos entre ellos para CONSENSUAR, sin intervención de capital extranjero, un Consejo de Administración, sin los actuales dirigentes (por supuesto), y formado por SEVILLISTAS CUALIFICADOS y donde prime la PROFESIONALIDAD y la capacidad de gestión deportiva?", destacan.

Abogan por una ampliación de capital abierta a la afición

Pero, además de pedir la marcha de los actuales dirigentes y la formación de un nuevo consejo, en Accionistas Unidos son conscientes de que la viabilidad económica del Sevilla FC pasa por una ampliación de capital, insistiendo en que la misma debe ser abierta a todos los aficionados. "¿Convocará el Consejo de Administración, de motu propio, sin que haya que forzarla, una JGA Extraordinaria ( antes del 30 de junio), para ofrecer al Sevillismo una necesaria e ineludible AMPLIACIÓN DE CAPITAL para que la afición se implique, como en 1997, en la salvación del club?", vuelven a cuestionar.

Las dudas sobre DMI y la venta del Sánchez-Pizjuán

"En cuanto a la opinión del Fondo de Inversión, con marcada trayectoria en el 'mundo del ladrillo', y manifestada en boca de Sergio Ramos, dos apuntes significativos: cuando se le ha preguntado acerca de su intención (y la del Fondo), de algo tan intocable para el Sevillismo como son los activos inmobiliarios del club, Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, y Ciudad Deportiva, José Ramón Cisneros Palacios, la respuesta ha sido: NO SABE, NO CONTESTA. Podía haber descartado cualquier operación inmobiliaria y especulativa del estadio: NO LO HA HECHO. Silencio, cuando menos muy SOSPECHOSO. Podía haber explicado al Sevillismo, cuál era su proyecto deportivo. NO LO HA HECHO", añade el comunicado sobre la propuesta de Sergio Ramos.

Insiste en tres medidas urgentes para salvar el Sevilla FC

Por todo ello, la plataforma reitera las peticiones lanzadas días atrás para poner en marcha tres medidas urgentes y salvar al club. "El Sevillismo se ha ganado el derecho a ser ESCUCHADO y a ser RESPETADO. No a que se le margine en este difícil trance, con la entidad en grave riesgo de causa de disolución. Con el reloj corriendo en contra de los intereses del club, toca y cuanto antes, esto que decíamos ayer la Federación de Peñas Sevillistas, Biris Norte y Accionistas Unidos. Tres cosas que toca hacer y por este orden: 1. REPROBACIÓN, DIMISION Y CESE del actual Consejo de Administración. 2. CONSEJO DE SALVACIÓN. 3. AMPLIACION DE CAPITAL CON EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE. ¿Cómo hacerlo? Junta General de Accionistas Extraordinaria y MOVILIZACIÓN MASIVA DEL SEVILLISMO. ¡Solo la afición, puede salvar al Sevilla!", sentencian.