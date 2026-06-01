Nueva incorporación en la concentración de la Selección española de Luis de la Fuente

Yeremy Pino, que recientemente se coronó campeón de la Conference League con el Crystal Palace tras superar al Rayo Vallecano, se incorporó a la convocatotoria de la Roja en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de Madrid. Aún faltan cuatro jugadores por incorporarse como son Fabián Ruiz, David Raya, Zubimendi y Mikel Merino. Estos últimos disputaron la final de la Champions League

La Selección española de Luis de la Fuente está concentrada casi en su totalidad desde el pasado sábado 30 de mayo. El combinado nacional español ya está en 'modo Mundial' y se prepara en la Ciudad del Futbol de Las Rozas de Madrid. La Selección española de Luis de la Fuente contaba hasta este lunes con 21 efectivos de la lista oficial y los nueve de apoyo.

Ha sido este lunes cuando se ha incorporado uno de los cinco futbolista que faltan para completar la convocatoria de 26 de la Selección española. Ha sido Yeremy Pino quien ha llegado a la cita con España con el título de campeón de la Conference League conseguido el pasado 27 de mayo con el Crystal Palace en el duelo ante el Rayo Vallecano en Leipzig.

Los nueve jugadores de apoyo recordamos que son: Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Jon Martín, Beñat Turrientes y Javi Guerra. Estos estarán con España hasta la finalización del amistoso ante Irak.

La Selección española le da la bienvenida al campeón Yeremy Pino

Yeremy Pino, por el hecho de terminar la competición oficial con su club más tarde, ha contado con dos días extra de descanso y estará disponible para Luis de la Fuente para los amistosos ante Irak y Perú de los próximos 4 y 9 de junio. Se espera que el resto de internacionales que están pendientes de incorporarse a la disciplina de España lo hagan en los próximos días.

La Selección española aún no puede contar con los cuatro futbolistas que participaron en la final de la Champions League del pasado sábado 30 de mayo. En esa lista habrá caras más alegres como la del campeón Fabián Ruiz y un rostro algo más serio como podrían ser las de David Raya, Zubimendi y Mikel Merino, que tuvieron que conformarse con la medalla de subcampeón.

Yeremy Pino en su llegada a la concentración de la Selección

El grupo completo de la Selección española para los amistosos ante Irak y Perú

Se espera que la Selección española de Luis de la Fuente esté al completo para la cita de carácter amistoso del próximo 4 de junio. El primero en incorporarse será Mikel Merino quien estará con la Roja el día 2, después le seguirán Fabián Ruiz, David Raya y Martín Zubimendi quienes estarán ya a partir del miércoles 3.

Así, Luis de la Fuente podrá contar con todo el grupo para las citas ante Irak y Perú. El segundo de estos amistosos se disputará en Puebla (México) y será la última cita antes del debut de los de Luis de la Fuente en el Mundial el próximo 15 de junio ante Cabo Verde.