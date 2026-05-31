Unai Simón, portero de la selección española: "Yo me alegré mucho por Luis Enrique, no por el PSG"

El meta de la selección española lamentó el varapalo sufrido por su compañero en la portería, David Raya, que le hubiera puesto "un broche maravilloso" pero al mismo tiempo no pudo evitar alegrarse por el exseleccionador, ya que le "marcó mucho" al hacerle debutar con España

Siguen llegando internacionales a la concentración de España en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y este domingo le tocó el turno a Pedro Porro, que tenía permiso de la Real Federación Española de Fútbol para hacerlo un día más tarde por motivos familiares.

Eso sí, el lateral del Tottenham lo hizo a primera hora para poder ejercitarse por primera vez junto a sus compañeros. Ya solo quedan por incorporarse los cuatro futbolistas españoles convocados que jugaban la final de la Champions este pasado sábado, David Raya, Martín Zubimendi y Mikel Merino por parte del Arsenal y Fabián Ruiz por parte del París Saint-Germain, y Yeremy Pino, que el pasado miércoles disputaba también la final de la Conference League con el Crystal Palace.

Está previsto que Mikel Merino se ponga a las órdenes de Luis de la Fuente el 2 de junio, mientras que el resto de jugadores que disputaron la final de la Champions lo hagan un día más tarde. Yeremy Pino llegará a Las Rozas el lunes 1 de junio.

Unai, contento por Luis Enrique

Tras el entrenamiento de esta mañana, Unai Simón y Marc Cucurella comparecieron en rueda de prensa que sirvió también para la presentación de un nuevo patrocinio de la RFEF.

"La salsa la tenemos que poner nosotros. Somos una selección que disfruta mucho del balón y la gente se siente muy identificada con nuestro juego. Se trata de eso", reconocía el meta del Athletic Club.

Evidentemente el meta fue cuestionado por la final de la Champions, que se decidió en la tanda de penaltis. "Las tandas de penalti no dejan de ser una lotería, por mucho que las prepares. No hay nada seguro. Hay que intentar adivinar el lado, y si lo adivinas que lo pares", declaró como portero experimentadoe en esa situación.

"Vi a David (Raya) algo desolado, porque hubiera sido ponerle un broche maravilloso a su temporada, pero la próxima temporada tendrá oportunidad", apuntó sobre el meta del Arsenal, que logró detener un penalti pero no consiguió el título.

Sin embargo, la desgracia de unos es la alegría para otro y Unai Simón reconoció alegrarse por el éxito de Luis Enrique, exseleccionador español y técnico del PSG: "Yo me alegré mucho por Luis Enrique, no por el PSG. Fue un entrenador que me marcó mucho cuando me hizo debutar".

Cucurella apunta a Países Bajos y Ecuador

Junto a Unai Simón se sentó Marc Cucurella, lateral izquierdo de la selección española, quien apunto a Países Bajos y a Ecuador como dos de las selecciones que podrían poner las cosas difíciles en este Mundial.

"Siempre están las típicas selecciones, pero Holanda me parece que tiene un gran equipo. Y Ecuador, que no me da mucha confianza, va a hacer un buen papel, con buenos jugadores, y va a hacer las cosas bien", señaló el catalán.

"Así que ojalá se vaya pronto para casa", bromeó Cucurella sobre Ecuador, selección que conoce bien porque uno de los principales futbolistas de la selección sudamericana, Moises Caicedo, es compañero en el Chelsea.

"La victoria sabe a gloria. Es una de las mejores cosas que te pueden pasar. Lo más bonito de jugar con España es hacer felices a los tuyos, y sentir que creas eso en las personas es una cosa muy bonita", reconoció el internacional.