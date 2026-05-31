Lamine Yamal: "Temía que pudiera perderme el Mundial"

La estrella de la Selección española recuerda lo que vivió al lesionarse y encara el Mundial con el propósito de llevar a España a la cima del fútbol

Lamine Yamal encara el Mundial tocado, pero con la confianza plena de estar presente en los momentos claves de la cita mundialista. El futbolista del Barcelona no pudo terminar la temporada con su equipo, debido a una lesión en los isquiotibiales que hicieron peligrar su presencia en la Copa del Mundo. Lamine Yamal reconoce que temía perderse el Mundial, pero afronta el campeonato con deseo de llevar a la Selección española a la cima del fútbol.

"Me acuerdo de la secuencia en la que me lesioné. Estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque me veía muy cerca al momento del Mundial y sabía que era una lesión de isquiotibial que nunca había tenido pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que fuese grave y, sobre todo, de que no fuese grave pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial", dijo en un vídeo difundido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Lamine Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le hizo perderse el final de temporada con su club, el FC Barcelona, pero está en la lista de convocados para el Mundial aún en la recta final de su recuperación, por lo que su presencia en el debut ante Cabo Verde el día 15 de junio aún está en duda. "Vas a jugar un Mundial y la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada. Tengo muchas ganas de poder debutar", aseguró.

Lamine Yamal, preparado para la presión

En otro orden de cosas, Lamine Yamal aseguró estar preparado para afrontar la presión en el Mundial: "A mí me da igual la presión. Al final cuando tu exigencia es más alta pues subes tu nivel. Si mi exigencia fuera la de otro jugador a lo mejor no estaría al nivel al que juego. Entonces me gusta que sea así, me lo tomo como un reto y la verdad que lo disfruto".

Presión por ser una de las estrellas del FC Barcelona y de la selección española que le hace ser uno de los más queridos por la afición, como se demostró en el entrenamiento abierto al público de este domingo. "Empatizo con los aficionados. Al final cuando veo a un niño pequeño sé que él en su mente está viendo a su ídolo y no entiende. En ese momento sí que tienes que parar y hacerte una foto, porque cuando yo era pequeño mi ídolo era Neymar y yo me moriría por una foto con Neymar cuando era pequeño. Si me decías que fuera a Rusia en tren, iba a Rusia en tren por una foto con él. Entonces, sí, empatizo mucho con ellos porque sé que solo piensan en que están con su ídolo delante y que quieren ser como él y quieren una foto con él", expresó.