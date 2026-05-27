Lamine Yamal se prepara para el Mundial: su nuevo look con "una firma exclusiva"

Lamine Yamal acelera su puesta a punto para el Mundial y cuida hasta su imagen antes de unirse a España. El joven del Barça luce un nuevo look firmado por su peluquero de confianza: Wagner Tenorio, que ha reconocido que su corte de pelo "aporta luz y movimiento sin perder la naturalidad del cabello"

Lamine Yamal ya cuenta las horas para defender la camiseta de la selección española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Para ello, el futbolista del Barcelona quiere cuidar su imagen y ha visitado a su peluquero de confianza, Wagner Tenorio, para estar a tono de cara al prestigioso torneo e este verano.

El futbolista del Barcelona, al igual que su propio peluquero, han subido diferentes imágenes a sus respectivas redes sociales durante el proceso del corte de pelo, con un tono "aporta luz y movimiento sin perder la naturalidad del cabello", como ha apuntado Wagner Tenorio en su cuenta de Instagram.

El nuevo look de Lamine Yamal arrasa: "Más que un corte… identidad", rumbo al Mundial

Lamine Yamal es noticia en el mundo del fútbol por sus actuaciones con el Barcelona, al igual que con la selección española. Sin embargo, fuera del ámbito deportivo, atrae el interés de los medios de comunicación por su vida a nivel personal. En este sentido, su nuevo cambio de look ha llamado la atención, ya que será el que llevará en la próxima cita con 'La Roja', en este Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

De esta manera, su peluquero, Wagner Tenorio, ha explicado en sus redes sociales el cambio de look de Lamine Yamal: "Así está Lamine Yamal rumbo a la Copa del Mundo…Natural, auténtico y con personalidad propia. Un look moderno con textura definida, rizos libres y un efecto sun touch sutil que aporta luz y movimiento sin perder la naturalidad del cabello".

El peluquero de confianza de Lamine Yamal ha dado detalles sobre este nuevo corte de pelo con vistas al Mundial, que dará comienzo en algo más de dos semanas: "Laterales limpios, volumen equilibrado y una estructura creada para mantener estilo dentro y fuera del campo. Porque la verdadera elegancia no necesita exagerar. Se nota en los detalles. Más que un corte… identidad. Más que tendencia… una firma exclusiva".

Lamine Yamal llega al Mundial entre dudas físicas, pero con la confianza total de Luis De la Fuente

Lamine Yamal se pone a tono para el Mundial, ya que ha sido convocado por Luis de la Fuente con España. Pese a su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y llevar más de un mes sin jugar un encuentro, el técnico de Haro no ha tenido dudas con su presencia en el torneo de selecciones. Por ello, el extremo del Barcelona se concentrará este sábado con el resto de los elegidos en la sede de la RFEF.

Luis de la Fuente fue muy claro hablando de la figura y momento de forma de Lamine Yamal: "Está ilusionadísimo. Tiene muchas ganas, tiene 18 años pero es muy maduro y sabe que en la vida hay que aprovechar los momentos. No sabes si vas a llegar al próximo Mundial, son cuatro años y este su momento", reconoció el técnico de la selección española destacando al jugador del Barcelona.

Por último, Luis de la Fuente dejó claro que Lamine Yamal "es muy bueno y será todavía mejor con los compañeros que tiene a su lado también están a su lado porque tenemos a muchos de los mejores jugadores en sus demarcaciones".