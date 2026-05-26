La historia agridulce de Borja Iglesias: se queda sin Mundial, pero conoce al amor de su vida

El jugador del Celta y de la Selección española confesó en el programa 'La Revuelta' de David Broncano, que en el Mundial del 2022, en la que no entró en la lista de Luis Enrique, se fue durante los días posteriores a Madrid y fue ahí donde conoció a su actual pareja

Borja Iglesias ha sido el máximo goleador del Celta de Vigo esta temporada y gracias a esos números se ha ganado ir con la Selección española de Luis de la Fuente al próximo Mundial. No fue así en 2022, con Luis Enrique en el cargo de seleccionador. En su reciente visita al programa de 'La Revuelta, que presenta David Broncano, el delantero contó lo que le deparó esa no convocatoria con España para la cita de Catar.

Borja Iglesias narró que conoció a María, su actual pareja, gracias a no acudir con la Selección española que en ese momento dirigía Luis Enrique. Ahora Borja Iglesias, que continúa la relación con María, tendrá la oportunidad de defender a la España en la cita del próximo verano.

Borja Iglesias, fuera de la lista de la Selección Española pero con el premio del amor

Borja Iglesias se sinceró en el programa de 'La Revuelta' de David Broncano y contó lo que le deparó el no asistir al mundial de Catar que se celebró en 2022 y donde Luis Enrique no contó con él. El jugador del Celta de Vigo contó que la historia con María empezó cuando se vino a Madrid después de no entrar en la lista de Luis Enrique. "Me vine para Madrid unos días y ahí, de verdad, yo conocí a María". El delantero prosiguió reafirmándose en que el hecho de no ir al Mundial y conocer a su actual pareja "mereció la pena, en el momento pues igual fue triste.

David Broncano le respondió con lo que hubiese pasado si hubiese asistido a ese Mundial de Catar: "Por tanto, si hubieses ido al Mundial, igual tendrías que haberte separado de ella en ese momento incipiente de la relación". A lo que el ariete del Celta de Vigo aclaró que la conoció "por no ir al Mundial. O sea, no la conocía de antes, fue en ese momento".

María, la pareja de Borja Iglesias, confirmó la historia del Mundial

En la grada del plató de 'La Revuelta' de David Broncano estaba la pareja de Borja Iglesias y micrófono en mano no dudó en confirmar que lo que contaba el jugador era totalmente cierto: "Tal cual es así". María además, en tono de humor, comentó que este año le había dado permiso para ir con al Selección española: "Este año le dije a Borja, bueno ya me has conocido, ya tienes que ir al Mundial. Yo te dejo ir". María también confirmó que estará animando a Borja Iglesias y a la propia Selección en la cita del próximo verano: "Yo también, yo voy de paquete".

Los medios de Borja Iglesias para verse durante el Mundial

David Broncano quiso saber más sobre cuál es la gestión que se hace para que las parejas de los futbolistas los acompañen al Mundial. Borja Iglesias respondió con sinceridad y con una sonrisa en la cara: "Pues eso era algo que estoy descubriendo ahora también porque en el anterior Mundial no me tocó hacerlo".

Borja Iglesias en un partido de esta temporada con el Celta de Vigo

El presentador de 'La Revuelta' hablaba de que Borja Iglesias y su pareja María tendrían que buscar medios a lo que el futbolista respondió: "Hombre, supongo que el míster nos dará alguna tarde libre". A lo que su pareja añadió: "Algo idearemos por ahí".