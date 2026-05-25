Le Normand, 29 años: "Con este libro quiero inspirar a los niños"

El central del Atlético de Madrid, que se ha quedado fuera de la lista de la Selección Española para el Mundial 2026, se pasa a la literatura en donde muestra su lado más humano y todos los problemas que ha tenido o se ha visto obligado a superar hasta llegar a convertirse en futbolista profesional

Robin Le Normand, futbolista del Atlético de Madrid, no sólo destaca en el terreno de juego sino que también se le da bien la literatura tal y como se puede comprobar después de que el central hay lanzado su primer libre titulado 'Por miedo a decepcionar'. Un relato autobiográfico en donde Robin Le Normand muestra su lado más humano y al mismo tiempo algunos de los problemas que ha tenido que superar para hasta ser futbolista profesional.

Robin Le Normand lanza su libro autobiográfico 'Por miedo a decepcionar'

Robin Le Normand, que también ha sido protagonista en las últimas horas por quedarse fuera de la lista de convocados de la Selección Española para el Mundial 2026, llevaba mucho tiempo queriendo escribir un libro sobre su familia y su historia. El central asegura en una entrevista en El Confidencial que se lanza a sacar su relato autobiográfico para "tener un espacio" en donde quizás sacar sus cicatrices, para "hablar de temas importantes" de mi vida con su familia.

El central del Atlético de Madrid, de 29 años, señala que la afición por la escritura le viene de lejos y que el objetivo de contar partes de su vida es para que llegue a las nuevas generaciones y que sirva de inspiración. "Siempre me ha gustado escribir. Con este libro quiero inspirar a los niños para que no solo vean al futbolista, también a las personas que hay detrás con sus historias. De los futbolistas se aprecia la fama, pero no se ven los viajes, los momentos duros que hay que gestionar, las dudas, las lesiones... Todo lo que te puede pasar en una vida está en Por miedo a decepcionar. No quiero dar lecciones, pero mi objetivo es dar esperanza a aquellos niños que no pasan por un buen momento, o no ven el camino tan definido como otros, para que sigan creyendo en ellos mismos".

Robin Le Normand se define como una persona normal, alejada del lujo del fútbol y lo que conlleva ser futbolista. De hecho, el central del Atlético de Madrid dice que prefiere estar en la familia y con la gente que le quiere. Es más, el hispano-francés señala que lo que aún guarda de Brest son sus amigos de la infancia que siguen estando presentes en su vida.

El peso de la fama, el valor del dinero y el miedo a no llegar a ser futbolista

Le Normand huye del estereotipo del futbolista moderno lo cual le causó algún problema de adaptación en el pasado, ya que la fama y que le pidan fotos no es algo que llegara a comprender. "Al principio, tuve que mejorar la atención a los aficionados. Lo explico: no entendía por qué me pedían fotos. Y no lo digo como un menosprecio a la gente, ojo. ¿Quién soy para que quieran una foto a mi lado? Yo solo juego al fútbol e intento dar mi máximo y disfrutar de mi pasión. Pero he tenido que trabajar esa parte".

La vida de Le Normand no fue fácil tanto en lo personal, perdió a una hermana que falleció de pequeña, como en lo profesional en donde fue rechazado en Francia. "Cuando me cerraron la puerta en Brest, sí. Llegué a casa y lloré. Luego aparece la voz interior y le das vueltas a todo. Cuando tuve lesiones, también pensé que igual no volvía".

Al central le llegó una oportunidad en la Real Sociedad la cual aprovechó ya que se asentó con 22 años. El éxito le llevó a frecuentar salones de juego y a no darle valor al dinero. Ahora es totalmente diferente. "En mi caso, el balance ha sido positivo, porque he tenido a mi lado a gente que me ha hecho darme cuenta del valor del dinero. Al hacer mi sueño realidad más tarde, tuve más referencia del dinero que si hubiera llegado antes a la élite. Cuando eres joven, es normal perder un poco la noción del dinero. Pero yo no la he perdido".