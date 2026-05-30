Isco Alarcón: su deuda con el Betis, las opciones de ir al Mundial, lesiones, planes de retirada...

El malagueño admite que esta última dolencia física ha estado muy cerca de poner fin a su carrera, pero señala al cariño que recibe de la familia bética y a los objetivos que le quedan por cumplir como verdiblanco a la hora de explicar dónde ha encontrado fuerzas para no tirar la toalla

Isco Alarcón ha sido golpeado por la mala suerte: en los últimos dos años ha vivido dos lesiones de cuatro meses cada una en mismo tobillo y, apenas dos semanas después de recuperarse, un desafortunado choque con Sofyan Amrabat le dejó otros cinco meses K.O. y amenazó seriamente con ponerle un abrupto fin a su elogiada carrera. Su amor por el Real Betis y su pasión por la pelota le dieron fuerzas para no hacer lo más sencillo y lo que habría hecho en otro momento de su trayectoria: tirar la toalla.

Lejos de abandonar, Isco ha seguido trabajando en silencio contra la corriente, con un doble sueño entre ceja y ceja: jugar la Champions League como verdiblanco y ganar un título con el Betis. En el primero ya ha puesto el 'check' y el segundo promete no dejar de intentarlo; como tampoco desistió hasta última hora del objetivo de ir al Mundial 2026. Se vio con opciones hasta última hora y agradece que Luis de la Fuente haya estado tan pendiente de su proceso de recuperación.

Las lesiones no pueden con la resiliencia de Isco Alarcón

"Me siento bien, contento de volver a hacer lo que más me gusta. Ahora toca ir mejorando poco a poco, coger ritmo y empezar la próxima temporada con buen pie", ha explicado Isco en una extensa entrevista para el diario Marca en la que admite que ha tenido que convertir la resiliencia en una de las principales armas de su mágico fútbol pero no se siente una víctima de la mala suerte a pesar de que lleva dos temporadas muy complicadas con las lesiones, con cuatro operaciones entre sus dos tobillos.

"Sí, he tenido mala suerte, porque las tres lesiones importantes han sido por contusiones. Pero yo me siento un privilegiado, la verdad. He tenido la suerte de ganar muchos títulos y de disfrutar muchísimo del fútbol. Soy una persona positiva, intento quedarme con lo bueno y aprender de las cosas malas. Y aquí seguimos, con una sonrisa y mirando hacia delante", relata el mediapunta malagueño, quien no obstante reconoce que esta última "ha sido la peor lesión" de su carrera deportiva. Y para colmo fue golpeado por un compañero.

Su momento más duro: "Los médicos me dijeron que no sabían si podría volver a jugar"

"Han sido cinco meses de mucha incertidumbre. Los médicos me dijeron que no sabían si iba a poder volver a jugar, y eso te hace pelear contra muchos demonios. Ya tengo una edad y, cuando no sabes si vas a recuperarte o no, todo se hace más difícil; pero el fútbol para mí lo es todo. Todavía no estoy bien, pero sigo buscando el camino para volver al cien por cien. Espero seguir dando guerra unos cuantos añitos más", ha prometido Isco.

Ni siquiera se enfado con Sofyan Amrabat, su involuntario agresor: "Son cosas que pasan en el fútbol, cosas que no te esperas. ¿Qué vamos a hacer? Lo único que le dije fue: '¿A dónde ibas?', pero por quitarle hierro al asunto". Las claves para haberse mantenido mentalmente fuerte han sido el feliz contexto que le ha dado el Betis y su amor por este deporte: "Quizás, en otra etapa, me habría replanteado otras cosas. Pero en el Betis empecé a disfrutar muchísimo otra vez y el cariño que siento me hace seguir luchando".

"Estoy saliendo del pozo. Veo la luz, veo cerca el camino para volver a disfrutar del fútbol y la retirada la veo bastante lejos", ha continuado el '22' verdiblanco, que tampoco se fija objetivos concretos: "Ahora mismo no miro más allá. Intento disfrutar de cada entrenamiento, de cada partido, de cada día... Cuando he hecho planes y he dicho 'Voy a hacer esto', el fútbol me ha golpeado. Así que prefiero ir día a día y disfrutar lo máximo posible del tiempo que me quede".

El frustrado sueño de jugar el Mundial 2026 y su relación con Luis de la Fuente, seleccionador español

"Sí, la ilusión de cualquier jugador es disputar la mayor competición del mundo; pero las circunstancias se han dado así y no se puede hacer nada. Es la vida", se resigna Isco Alarcón, sin esconder que jugar el Mundial 2026 era uno de sus máximos anhelos después de lograr volver a la selección española para la Final Four de la Nations League 2025 tras muchos años de ausencia en las listas de varios seleccionadores.

"He hablado con De la Fuente unas cuantas veces. Me llamó para preguntarme cómo estaba y tengo una relación bastante buena con él. Yo lo he intentado hasta el final. Me habría hecho ilusión, claro; pero me he perdido prácticamente toda la temporada y hay jugadores muy buenos, más en forma y que han hecho más méritos para estar ahí", ha asumido con sinceridad.

Antony, Abde, Cucho, Lo Celso, Fornals... Isco señala la rebosante magia del vestuario del Betis

"Para mí es muy fácil jugar con futbolistas así. Han sido muy determinantes durante la temporada, son rápidos, tienen gol... Creo que el Betis tiene que aspirar a tener jugadores de ese nivel para ir consiguiendo objetivos cada vez más grandes", ha opinado sobre los extremos Antony y Abde, repartiendo elogios a todo el plantel: "Todos los buenos jugadores que vengan al Betis, yo encantado. Aquí se vive muy bien, somos muy felices y ojalá podamos dar un paso adelante esta temporada".

En este sentido, tras llorar de alegría con la clasificación para la Champions, Isco sueña con ganar un título con el Betis: "Me encantaría. Sería increíble. Más no puedo dar: me estoy dejando el alma y el físico. Me haría muchísima ilusión ganar un título con el Betis. Por lo que cuentan los compañeros que ya lo han vivido, debe ser algo increíble. Los objetivos que me marqué cuando vine aquí eran jugar la Champions y ganar algún título. Y sigo pensando en ello cada día".