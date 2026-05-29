El Betis presenta al mejor lanzador de faltas de la historia: Marcos Assunçao reta a Alexis y Adrián, con Joaquín 'lesionado'

Han pasado 21 años desde que su golazo al Mallorca clasificó al Betis para la Champions por primera vez, pero el exfutbolista verdiblanco ha demostrado que mantiene intacto su espectacular golpeo en un divertidísimo vídeo

Como, por mera cuestión de edad, habrá muchísimos seguidores del Real Betis y lectores de ESTADIO Deportivo que no han tenido el privilegio de ver en acción a uno de los mejores lanzadores de falta de todos los tiempos, lo primero que hay que hacer antes de entrar en explicaciones de lo ocurrido es resaltar que Don Marcos Santos Assunçao se encuentra a menos de dos meses de cumplir los 50 años. Dicho esto, todo lo demás que ocurre en el vídeo de nueve minutos de duración compartido por la entidad verdiblanca es puro deleite: ¡Qué manera de pegarle a la pelota sigue teniendo el exfutbolista!

En su reciente visita para entregar el testigo a Pablo Fornals y asistir en directo a la segunda clasificación de la historia del club verdiblanco para la UEFA Champions League, el inolvidable Assunçao se puso la equipación retro del Real Betis con su característico '20' a la espalda para dejar dos cosas: un rato divertidísimo con Joaquín Sánchez, Alexis Trujillo y Adrián San Miguel para demostrar por qué le guardan tantísimo cariño; y también una espectacular exhibición de cómo se debe lanzar una falta directa. Spoiler. Evidentemente, ganó el reto. Muy seguramente, se lo habría ganado a la gran mayoría de futbolistas profesionales.

Marcos Assunçao y Alexis Trujillo calientan mientras Joaquín excusa su baja por lesión: "Jugando al pádel"

"Me comentaste que como venía Marcos querías hacer algo y yo te dije que sí en todo momento. ¿Qué pasa? El otro día, jugando al pádel, porque ahora juego más al pádel que al tenis, se me ha quedado cogido el sóleo. Me da miedo, no ya no por hacer ridículo con Marcos, que seguro que lo hace mi amigo Alexis...".

Así, entre risas, se explica Joaquín, que se desvía del intento por justificar su baja de última hora para meter caña al canario: "A ver si pasa la barrera; pero que me duele y no puedo, te lo juro. Y aquí está Alexis. No das un duro, ¿no? Alexis en distancias cortas que es muy bueno. Las carreras largas no eran su mayor virtud, pero en cortito es un fenómeno".

Así, Joaquín se quedó como mero articulador de un rudimentario pitido arbitral para que Assunçao supiese cuando debía ejecutar el libre directo. Para entonces ya había entrado en escena Adrián San Miguel para ocupar la portería defendida también por una barrera portátil.

Por supuesto, el cancerbero canterano también uniformado con la equipación diseñada para la Jornada Retro de LaLiga. Los primeros minutos del vídeo son de mero calentamiento, pero ya sirven para dejar muy claro que el brasileño no ha perdido ni pizca de su impresionante capacidad de golpeo, casi 10 años después de su retirada, con 40 años.

"Que sepas que nosotros siempre te hemos puesto a ti en lo máximo", le dice Alexis para meter presión. "Vale, pues éste es para tí", le responde el consumado lanzador, que falla por poco la primera y se encuentra con un paradón en la segunda. "Al final las voy a tener que tirar yo", vuelve a picar el canario.

"Tengo que darle un poquito más de fuerza, para que no llegue", se concentra Assunçao, que también recibe presión por parte del 'árbitro'. "A que tiro yo con los zapatos", bromea un Joaquín que ni siquiera se vistió de corto. La tercera ya dio en la madera y en la cuarta cambió la dirección sin sorprender a Adrián. "Te conozco desde que debutaste", grita el meta sevillano. Ya no habría más tregua.

El reto que Assunçao propone a Adrián San Miguel: "De seis faltas te meto dos"

"Venga, vamos al reto. Alexis, para ti va esta. De seis faltas te meto dos", lanza como desafío Marcos Assunçao. Se quedó corto. Marcó la primera falta, con una rosca directa a la escuadra. La maquina estaba engrasada. Sólo escuchar los suspiros previos al golpeo ya impresionan. En la segunda reventó el larguero. La tercera y la sexta también acabaron en el fondo de las redes, ajustadísimas, tras besar el poste en ambas y sólo la cuarta se fue fuera. No metió cinco de seis por culpa de la madera y de un paradón de Adrián en el quinto lanzamiento.

"El toque ese nunca lo pierde", le felicita con un abrazo el portero del Betis. Ante tal exhibición, Alexis Trujillo decidió que no era necesario participar. Cambió su reto por la que fue su especialidad como verdiblanco: los disparos desde el punto de penalti. Ahí, prometió marcar tres de cinco y el juego se acabó con el pleno en los tres primeros lanzamientos desde los once metros.

"¿Que no me he atrevido? Si teníamos jugadores como Marcos, ¿para qué iba a tirar yo? En ese aspecto puedo decir que es el jugador con mejor lanzamiento de falta que he visto yo. Como lanzador de faltas era un espectáculo, pero como persona es superior. Hemos visto la realidad. Marcos y yo vinimos retro los dos. Joaquín, como tiene otra edad, ha venido más moderno... pero poco participativo", concluye el actual Team Manager del Real Betis. Un vídeo para verlo mil veces.