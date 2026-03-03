Amrabat se sincera: su lesión, el dolor añadido por Isco, las dudas sobre su compromiso y "una sorpresa a final de temporada"

El mediocentro marroquí relata cómo se ha sentido durante todo este proceso, explicando que no sólo no se ha borrado pensando en la pasada Copa de África o en el Mundial del próximo verano, sino que está convencido de que la herida se hizo más grande por forzar para intentar jugar contra Sevilla FC y FC Barcelona una semana después de su lesión

Evidentemente fue involuntario, pero la lesión de Sofyan Amrabat ha tenido un perjuicio doble para el Real Betis, ya que el marroquí se lesionó en una acción en la que no vio llegar y golpeó con dureza a su compañero Isco Alarcón, en un brutal impacto de tibias que acabó dañando de manera severa los tobillos derechos de ambos centrocampistas. De aquello, que sucedió el 27 de noviembre, ya han pasado más de tres meses y en el mejor de los casos andará rondando los cuatro. Es decir, ocho. Los cuatro del marroquí y los cuatro del malagueño.

Amrabat, además, forzó para no perderse la Copa de África; pero apenas tuvo un papel testimonial y la mayoría de entrenamientos era con calzado deportivo porque casi no podía ni calzarse las botas. Tras ser operado en Países Bajos e iniciar en su país de nacimiento la primera fase de recuperación, el lunes aterrizó en Sevilla y este martes se ha ejercitado por primera vez en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Luego, ha atendido a los medios del club para explicar sus sensaciones, para atisbar "una sorpresa al final" del curso y para asegurar que, como a todo el beticismo, todo lo ocurrido le ha dolido el doble: por él mismo y por su amigo Isco.

Sofyan Amrabat explica lo mal que lo ha pasado durante su lesión

"Han sido momentos muy difíciles, porque, por supuesto que quería jugar. Yo quería ayudar al equipo. Vi todos los partidos. Pero, a veces, la vida no va como lo deseas o como esperas. Así que todo esto me enseñó a tener paciencia y también a tener un buen plan para que el cuerpo pueda hacer más de lo que piensas".

"He trabajado muy duro las últimas semanas, entrenándome dos veces al día", ha comenzado relatando Amrabat en una entrevista para Betis TV. "Creo que el trabajo duro siempre se te paga (se recompensa). Así que espero que se me pague muy rápido y muy pronto", ha añadido el futbolista cedido por el Fenerbahçe.

Un dolor doble para Amrabat: lesionarse y, además, dañar también a Isco Alarcón

"Fue un momento muy difícil para nosotros dos. Tuve mucho contacto con él. Y, por supuesto, le dije después de su cirugía, cuando estaba en la Copa de África, que yo esperaba estar pronto nuevamente en el campo con él. Isco me dijo que estaríamos pronto jugando juntos. Espero que también para él sea muy pronto (su regreso)", ha añadido sobre la lesión gemela de y el contacto directo en todo este tiempo para interesarse mutuamente.

Remarca su compromiso por el Betis: "Para mí no ha sido bueno ver que la gente dudaba"

"Nunca me gusta reaccionar a estos tipos de cosas; pero, por supuesto, para mí no ha sido bueno ver que la gente dudara de mi compromiso. Creo que una de las razones por las que mi herida fue un poco más que esperábamos fue porque me empujé a jugar el derbi contra Sevilla, tres días después de lo que sucedió. Me empujé también a jugar el partido de Barcelona. Así que hice todo para jugar contra Betis en estos partidos. Y luego, sí, la herida no estaba mejorando, así que tuve que parar".

"Lo mismo me pasó con el equipo nacional. Por supuesto, quería ayudar a mi equipo nacional en la Copa de África, en nuestro país. Traté de jugar, hice todo también. Todos vieron que después de dos partidos en los que jugué con un poco de dolor ya no podía jugar los otros partidos. Pero no puedes dejar al equipo. Tuve que estar con ellos hasta el final. Después de la Copa de África me hice una cirugía y he trabajado duro para volver a ayudar al Betis. Me he perdido a los fans, me he perdido partidos y no puedo esperar a jugar de nuevo frente a ellos".

Un mensaje para la afición del Betis: "Hagamos una fantástica temporada con una gran sorpresa al final"

"Quiero pedirle a nuestros aficionados que nos apoyen como siempre, porque son muy importantes para nosotros. La atmósfera del último fin de semana fue increíble, así que espero que podamos devolvérselo. Creo que podemos hacer algo muy bueno esta temporada".

"Todavía hay mucho que jugar y muchas cosas buenas están por venir, así que quedémonos juntos y hagamos una fantástica temporada. Con una gran sorpresa al final", ha concluido Amrabat sin desvelar cuál es esa sorpresa. ¿Tal vez su continuidad en el Betis? Manu Fajardo ha reconocido estar en conversaciones permanentes con el Fenerbahçe.