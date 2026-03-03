LaLiga recorta el Límite Salarial del Real Betis tras el fichaje de Álvaro Fidalgo sin cerrar salidas previas

El club verdiblanco se mantiene en el séptimo mayor gasto permitido en plantilla de la Primera división, reduciendo su margen con respecto a septiembre de 2025 aunque casi 20 millones de euros por encima de la cifra aprobada hace justo un año

El director deportivo del Real Betis, Manu Fajardo, junto a su ayudante Álvaro Ladrón de Guevara, en la previa del pasado derbi.Imago

La capacidad de gasto en plantilla del Real Betis ha sufrido una merma de casi cuatro millones de euros después del mercado invernal de fichajes que se cerró con el fichaje del centrocampista Álvaro Fidalgo, procedente del Club América de México a cambio de dos millones y a pesar de que, finalmente, la entidad no lograse cerrar alguna de sus deseadas y necesarias salidas.

El Real Betis reduce su Límite Salarial en un total de 3,8 millones de euros

Según los datos del Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) que han sido actualizados por LaLiga este mismo martes, el Real Betis ha pasado de los 125,946 millones de euros de tope aprobado en septiembre de 2026 a los 122,147 millones con los que cuenta a fecha de marzo de 2026 y que le mantienen como el séptimo club de Primera división -en puesto de UEFA Conference League- que más dinero puede dedicar a pagar a sus futbolistas.

Por delante de los verdiblancos están los cuatro equipos que ocupan puestos de Champions en LaLiga, más el Athletic Club y la Real Sociedad. El octavo, el Valencia CF, queda muy atrás del Real Betis, que es el último club en superar los 100 millones de margen y que aún está por encima del LCPD que tenía hace justo un año, cuando disponía de 108,3 kilos tras hacerse con la cesión de Antony dos Santos y el fichaje del Cucho Hernández a cambio de vender a Assane Diao.

Los Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) en LaLiga a fecha de marzo de 2026

El LCPD es el importe máximo que cada entidad de Primera y Segunda División puede consumir durante la temporada 2025/26, que incluye el gasto en jugadores, primer y segundo entrenador y preparador físico del primer equipo, así como en filiales, cantera y otras secciones.

El Levante UD, que ha bajado su rango desde los 35 hasta los 17 millones ocupa ahora la última plaza por debajo del Sevilla FC, que tenía el LCPD más bajo hace seis meses. En el otro lado de la tabla, el del mayor crecimiento con respecto al inicio del curso, está el FC Barcelona, que ha incrementado en 81,5 millones su capacidad de gasto hasta los 432,8 millones de euros. Así, adelanta en la segunda posición al Atlético de Madrid, que sube 10 kilos (hasta 336 milones). El líder sigue siendo el Real Madrid con 761,2 millones.