David Raya le da motivos para pensar a Luis de la Fuente en la Selección española

El guardameta del Arsenal, a pesar de la derrota de los de Arteta en la final de la Champions, paró un penalti en la tanda final. Unai Simón ha parados dos esta temporada con el Athletic Club y Joan García ninguno con el Barcelona. La portería de la Selección española es una de las grandes incógnitas para el Mundial

David Raya, Unai Simón y Joan García, tres porteros de primer nivel para la Selección española de los que solo uno podrá ser titular en los onces que confeccione Luis de la Fuente de cara al próximo Mundial. Antes, la Selección española se medirá a Irak (4 de junio) y Perú (9 de junio) en sendos duelos amistosos. Ahí se podrán ver parte de las intenciones de Luis de la Fuente en la portería aunque David Raya ya trató de mostrar sus credenciales en la última final de la Champions League entre Arsenal y PSG.

David Raya siembra la duda en Luis de la Fuente después de la final de Champions League

David Raya ha sido el portero titular del Arsenal de Mikel Arteta y el pasado sábado en la final de Champions League entre los londinenses y el PSG de Luis Enrique. David Raya volvió a demostrar una vez más el porqué de su convocatoria con la Selección española de Luis de la Fuente con tres paradas durante el tiempo reglamentario y la prórroga. David Raya evitó con sus paradas que el PSG se llevase la final de la Champions League antes de los penaltis.

Fue precisamente en esa tanda de penaltis cuando David Raya volvió a demostrar que es un portero en pleno crecimiento y que en una de las estadísticas con las que más se le ha atacado, el detener penas máximas, también ha mejorado. David Raya no pudo evitar que el PSG se llevase la Champions League pero le detuvo a los de Luis Enrique el tercero de los lanzamientos que fue obra de Nuno Mendes y que servía para igualar momentáneamente el marcador de la tanda.

Cuando David Raya llegó al Arsenal en el verano de 2024, se le criticó mucho por considerar que se vencía demasiado rápido a uno de los lados cuando tenía que tratar de defender un penalti. Esta pena máxima del pasado sábado fue la primera de toda la temporada para David Raya y le sirve para ganar confianza de cara al Mundial.

Los números de Joan García y Unai Simón con los penaltis detenidos

El líder absoluto en la estadística de detener penaltis es Unai Simón. El guardameta del Athletic Club ha firmado dos paradas en la complicada disciplina de los once metros. Ambas paradas de Unai Simón han sido en Liga con el Athletic Club y ante dos especialistas en estos menesteres como son Muriqi en el Mallorca y Budimir en Osasuna.

Además, ambas paradas llegaron cuando el marcador estaba muy ajustado (2-1 en contra y 1-0 a favor) por lo que cobra más mérito si cabe. Su último penalti detenido con la Selección española fue en junio del pasado año cuando le detuvo a Mbappé un lanzamiento cuando España le ganaba a Francia por 4-1.

La Selección española celebrando la Nations League

Por otro lado, Joan García, sin dejar de ser uno de los guardametas que ha dado un paso al frente en lo que a rendimiento se refiere y uno de los grandes 'culpables' de la gran temporada del Barcelona en Liga, no ha sido capaz de detener ni un solo penalti esta temporada con los culés. El pasado año, Joan García si que pudo detener dos penaltis cuando defendía los colores del Espanyol. Los perjudicados fueron Muriqi y Abde del Real Betis.

Los penaltis: una suerte que debe tener en cuenta la Selección española

Contar con guardametas de la talla de Unai Simón, David Raya y Joan García es toda una fortuna para la Selección española y Luis de la Fuente deberá mover estas tres fichas en los momentos decisivos de la 'Roja'. Contar con un portero que sea capaz de detener penaltis como es el caso de los anteriormente citados, es contar con un alto porcentaje de éxito en caso de tener que defender una pena máxima, ya sea en el transcurso del partido o como parte de una tanda decisiva.