Durísimo comunicado de los máximos accionistas del Sevilla contra Sergio Ramos: mentiras, denuncia, Sánchez-Pizjuán, baile de inversores...

Las familias que controlan el club han arremetido contra Sergio Ramos con su versión detallada de lo ocurrido, en la que lo acusan de engañarles desde primera hora de manera premeditada, anunciando medidas por incumplimiento de lo pactado

Horas antes de la rueda de prensa de Sergio Ramos, los máximos accionistas de la entidad nervionense se han adelantado a través de un duro comunicado suscrito por las familias Guijarro, Castro, Alés y Carrrión y por Del Nido Benavente en el que se ofrece con detalle su versión de los hechos y se critica con dureza al camero. De hecho, el escrito afirma que han sido engañados desde primera hora y de manera premeditada por Ramos y que ya le han comunicado la denuncia por incumplimiento de lo pactado. Comunicado que confirma punto por punto la información ofrecida por ESTADIO Deportivo durante estas semanas.

"Se ha enviado una comunicación directa al Sr. Ramos y a FIVE ELEVEN, denunciando su incumplimiento, reclamándole el pago de la cláusula penal, apercibiéndole de que su conducta dolosa y fraudulenta conllevará la reclamación de otros daños y perjuicios, no incluidos en la penalidad reclamada y requiriéndole que cese de inmediato en el incumplimiento de su deber de mantener la absoluta confidencialidad en conexión con la información del Club que ha conocido gracias al acceso a la documentación desvelada para que pudiera hacer la Due Diligence, para lo cual que se firmaron pactos expresos de confidencialidad", señala el comunicado, en el que se desgrana los pormenores de la operación desde un principio.

La oferta inicial de Sergio Ramos y los inversores que se presentaron

"El pasado 26 de enero de 2026, se suscribió, por parte de dos de los principales grupos de accionistas, a la que se adhirieron posteriormente los otros dos grupos principales, un acuerdo de venta de hasta el 85% del capital social, por un precio por acción que se pagaría al contado y con obligación de ejecutar posteriormente una ampliación de capital por importe 80 millones de euros, sobre la base de la formalización de una carta de intenciones vinculante con el grupo Five Eleven Capital y Sergio Ramos", indica el escrito, en el que se añade que la presencia del todavía futbolista fue fundamental para seguir adelante.

"Esta carta de intenciones se realizó con el convencimiento de que la concurrencia activa de la figura del exjugador del Sevilla FC constituía su aval personalísimo, como así nos aseguraba con vehemencia, para el éxito de la futura transacción", explican los máximos accionistas, que puntualizan que "dentro de los inversores que apoyaban y daban sustento a la referida oferta vinculante, de los que se nos presentaron cartas de compromiso, se encontraban tres grupos internacionales solventes, ninguno de los cuales era DMI, grupo que no apareció hasta la penúltima reunión".

Las concesiones de los máximos accionistas para alcanzar un acuerdo: "Asumir las pérdidas de esta temporada"

"Este acuerdo fue refrendado el pasado 11 de mayo de 2026 en una reunión entre las partes, tras acceder los accionistas a nuevas peticiones de los potenciales compradores, tales como un aplazamiento de pago y la reducción del precio de la transacción, asumiendo los accionistas la mayoría de las pérdidas de la temporada, a pesar de que dicho ajuste ya estaba implícito en la propuesta anterior. Estas peticiones, según los Sres. Ramos e Ink, venían de un 'nuevo inversor”, el Grupo mexicano DMI'", informa el comunicado, que señala que el 27 de mayo "a pocos días para que venciese el acuerdo, el Sr. Ramos y sus asesores declararon su expresa voluntad de no cumplir el acuerdo" y que ya no estaba presente Five Eleven Capital, además de que la propuesta ponía en riesgo en patrimonio de la entidad, es decir, el Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Nos desvelaron que el Grupo DMI era realmente su único inversor, desapareciendo los demás, incluyendo la propia FIVE ELEVEN, cambiaron a los interlocutores y consumaron un planteamiento absolutamente diferente, en forma y fondo, a las condiciones ya cerradas. El cambio radical en el perfil del inversor, de naturaleza muy distinta a los anteriores que habían desaparecido, generaba incluso dudas sobre el futuro del patrimonio inmobiliario de la entidad", señala las familias notables, que no duda de que todo estaba preparador por Sergio Ramos desde el primer momento.

El comunicado denuncia un engaño premeditado por Ramos desde primera hora

"Un incumplimiento que a todas luces la parte compradora sabía que dinamitaba la operación, pues el acuerdo estaba cerrado meses antes y refrendado públicamente por el propio Sr. Ramos desde el día 11 de mayo. Este engaño, en el que el Sr. Ramos y su entorno nos mantuvo hasta ese mismo día, como conocen todas las personas que tuvieron algún contacto con él, no fue algo sobrevenido, como de manera absurda pretende ahora, estaba preparado desde hace meses, meses de engaño en perjuicio del Sevilla FC, con maquinaciones que se han puesto de manifiesto", apunta el comunicado, que deja claro que se han tratado de aprovechar de la situación del club.

"Consideramos todo lo acontecido como una manifiesta falta de respeto a los accionistas y al Club. Lo consideramos, además, impropio de una figura tan respetada y relevante en el mundo del fútbol como el Sr. Ramos, y que a priori suponía una garantía para el futuro del Sevilla FC", expresan los máximos accionistas, que insiste en la transparencia de las cuentas sevillistas.

"Infracción brutal de Ramos de los acuerdos de confidencialidad firmados"

"La situación económica del Club, en todo caso, es absolutamente transparente y pública, y sus cuentas anuales, auditadas correcta y verazmente, están a disposición pública en la página web del Sevilla FC. Además, no coinciden en absoluto con la que, de manera dañina para la reputación de la entidad, está divulgándose desde el entorno del Sr. Ramos, con infracción brutal de los acuerdos de confidencialidad firmados con el Club y con los accionistas para proteger su información. Conscientes del periodo que atravesamos, también dejamos claro que esa presunta delicada situación económica no sería jamás argumento válido para que ningún interesado en el Sevilla FC quisiera aprovecharse de ella o la utilizase como moneda de cambio para alterar de manera taimada unas condiciones ya pactadas, como ha sido el caso", expresa el comunicado.