Novedades sobre la renovación de Oso: primera oferta del club y un pretendiente aventajado

El Estrasburgo volverá en los próximas días a la carga por el carrilero zurdo y presentará una oferta formal a los nervionenses, que no descartan vender al hispano-argentino, incluso, aunque prolongue su vinculación más allá de 2027

Pese a las filtraciones acerca de negociaciones avanzadas, ofertas y contraofertas, no ha sido realmente hasta la última semana de mayo, como se avanzaba en ESTADIO Deportivo, cuando el Sevilla FC ha presentado su primera propuesta formal para la ampliación de contrato de Joaquín Martínez Gauna más allá del actual horizonte del 30 de junio de 2027. Sobre la mesa, una nueva vinculación hasta 2030, con ficha del primer equipo y un salario más acorde a la evolución que ha tenido el carrilero zurdo en los últimos meses.

Un planteamiento ya sobre el que trabajar, por ahora con el presidente José María del Nido Carrasco como interlocutor válido a la hora de hablar del asunto económico y Agustín López, coordinador de cantera, para lo deportivo. Lo que no implica que la idea en Nervión sea quedarse con Oso, sino más bien reforzar su posición a la hora de una posible negociación con alguno de los muchos pretendientes que acumula el de Torrevieja, ya con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros tras afianzarse en la elite.

Villarreal, Espanyol... y Estrasburgo, muy interesados

En España, clubes como el Villarreal CF y el RCD Espanyol han preguntado a sus asesores de AS1 por Joaquín Martínez 'Oso', conscientes, eso sí, de que le queda un año de contrato en el mejor de los casos y que habría que hablar con un Sevilla FC que nunca vendería a su lateral y extremo zurdo de 22 años por menos de los cinco millones de euros que establece como valor de mercado la web especializada 'Transfermarkt'.

En el extranjero, no hay constancia en su entorno de un interés del Sporting CP portugués, pese a lo publicado en el país vecino. El que sí se está moviendo, como ha podido confirmar este periódico, es el Estrasburgo, club asociado al Chelsea (lo que le generó algunos problemas con la UEFA ya resueltos) y especializado en foguear jóvenes jugadores para los londinenses o, en su defecto, para un buen pagador continental.

La primera oferta del Estrasburgo por Oso, en cuestión de días

Aclarados algunos puntos, el Racing Club de Estrasburgo piensa volver a la carga por Oso en cuestión de días, semanas a lo sumo, siempre a lo largo de este mes de junio. La idea, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, es presentar una primera oferta formal al Sevilla FC por el hispano-argentino, en plenas negociaciones para ampliar su contrato más allá de 2027 pero con el club nervionense, necesitado de ingresos en esta delicada tesitura institucional por la que atraviesa, escuchando todo lo que le llegue.