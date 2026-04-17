Así se encuentran ahora mismo las negociaciones entre el Sevilla y AS1 para la renovación de Oso

Centrados en la consecución de la permanencia y con muchas operaciones de mercado aplazadas o en 'stand-by', la continuidad del carrilero zurdo sigue siendo una de las prioridades para los responsables blanquirrojos

El Sevilla FC inició hace escasas semanas formalmente las negociaciones con la agencia de Joaquín Martínez 'Oso', en concreto AS1, con vistas a la ampliación del contrato que une a ambas partes hasta el 30 de junio de 2027. La irrupción del de Torrevieja en la primera plantilla blanquirroja y la permanencia en la misma gracias a su notable rendimiento aconsejaban una revisión de la vinculación, aunque la delicada situación deportiva de la plantilla que ahora adiestra Luis García Plaza, con sólo dos puntos de ventaja sobre el descenso, aconseja centrar por ahora todos los esfuerzos en la consecución matemática de la permanencia en Primera división.

Eso no quita que, para los dirigentes nervionenses, aclarar y definir el futuro del carrilero zurdo sea una prioridad también. Por eso, se echan cuentas desde la primera reunión a la espera de concretar una oferta económica concreta, trámite que todavía no se ha producido, por lo que no son ciertos los rumores ni las filtraciones que hablan de gestiones avanzadas o de un estancamiento de las mismas. En pocas palabras: no es posible un acuerdo o un desacuerdo al respecto si los asesores de Oso aún no conocen cuantías ni intenciones por parte de Antonio Cordón y José María del Nido Carrasco.

Ampliación de contrato o precio de salida, la primera decisión

Con una cláusula que ya ha ascendido a 20 millones de euros tras acumular suficientes partidos con más de 45 minutos con los mayores, Joaquín Martínez 'Oso' es considera un activo importante, pero suficientemente blindado ante fugas indeseadas, incluso aunque el próximo 1 de julio entre en su último año de contrato y, por ende, pueda comprometerse libremente en Año Nuevo con quien desee a coste cero y con luz y taquígrafos.

Este nuevo listón económico otorga tranquilidad a las negociaciones por un jugador que el próximo verano cumplirá 23 años y que tiene un valor de mercado, según la web especializada 'Transfermarkt', de cinco millones. De hecho, todavía no está claro si el Sevilla FC optará por retener al carrilero izquierdo más allá del 30 de junio de 2027 o si, por el contrario, aprovechará su pujanza para ponerle un precio de salida en busca de una plusvalía relativamente sencilla.

Un club español de postín y otro extranjero, muy pendientes del hispano-argentino Oso

Como avanzó ESTADIO Deportivo, ya hay varios clubes interesados en contratar a Oso, uno de los que ha ganado con el cambio de Luis García Plaza por Matías Almeyda. Preguntar, en realidad, han preguntado muchos, más de una docena, alguno que otro atraído por su ascendencia (por parte de padre y madre) argentina. Es más: hay en las altas esferas y en su empresa de representación quien entiende que a ninguna de las partes conviene vender al ala antes de que, como parece que ocurrirá tarde o temprano, Lionel Scaloni lo llame para alguna convocatoria con la Albiceleste.

La inminencia del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México invita a pensar que, como quiera que ya sólo quedan las listas definitivas, esa citación no llegaría antes de septiembre, por lo que los plazos aquí se complican para hacer negocio o habría que posponerlo, seguramente con un nuevo contrato. La situación se estudia con calma, lo que no quita que un club español y otro de una de las cinco grandes Ligas europeas se estén planteando seriamente ir a por el hispano-argentino, lógicamente marcando los tiempos por si pueden ahorrarse un traspaso cuantioso.